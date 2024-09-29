Sapanca Gölü'ndeki Ruj Kurtarma Operasyonundan Alnının Akıyla Çıkan Genç Adam Günün Kahramanı Oldu
Sapanca Gölü'ndeki Ruj Kurtarma Operasyonundan Alnının Akıyla Çıkan Genç Adam Günün Kahramanı Oldu
Sapanca'da bir kafede çekilen video, sosyal medyada izleyenlerin yüzlerini gülümsetti.
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Genç kadın erkek arkadaşıyla geçirdiği keyifli anları paylaşırken, rujunu göle düşürmesiyle birlikte macera başladı.
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Erkek arkadaşı, dubaların üzerine çıkarak rujunu almayı başardı ve bu an izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Video takipçilerden yoğun yorum aldı. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlara bakalım:
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