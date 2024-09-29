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Sapanca Gölü'ndeki Ruj Kurtarma Operasyonundan Alnının Akıyla Çıkan Genç Adam Günün Kahramanı Oldu

Sapanca Gölü'ndeki Ruj Kurtarma Operasyonundan Alnının Akıyla Çıkan Genç Adam Günün Kahramanı Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 15:41

Sapanca'da bir kafede çekilen video, sosyal medyada izleyenlerin yüzlerini gülümsetti.

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Genç kadın erkek arkadaşıyla geçirdiği keyifli anları paylaşırken, rujunu göle düşürmesiyle birlikte macera başladı.

Genç kadın erkek arkadaşıyla geçirdiği keyifli anları paylaşırken, rujunu göle düşürmesiyle birlikte macera başladı.

Erkek arkadaşı, dubaların üzerine çıkarak rujunu almayı başardı ve bu an izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Erkek arkadaşı, dubaların üzerine çıkarak rujunu almayı başardı ve bu an izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Video takipçilerden yoğun yorum aldı. Gelin önce videoyu izleyelim ardından yorumlara bakalım:

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