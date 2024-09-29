Çocuğunun Okuldan Getirdiği İzin Kağıdını Görünce Verdiği Tepkiyle Hepimizi Öğrencilik Yıllarına Götüren Veli
Çocuğunun Okuldan Getirdiği İzin Kağıdını Görünce Verdiği Tepkiyle Hepimizi Öğrencilik Yıllarına Götüren Veli
Okuldan verilen izin kağıdını eve götürmeden ailesi yerine imzalayanlar burada mı? 🥲
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@necopswashere kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir veli, çocuğunun okuldan getirdiği izin kağıdını görünce aniden geçmişe yolculuk yaptı.
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Kedi Müzesi gezisi için imzalanması gereken belge, onu kendi çocukluğuna götürürken zamanın hızını da sorgulamasına neden oldu.
Bu paylaşım birçok kullanıcıyı öğrencilik günlerine ve zamanın geçişine dair tatlı anılarla buluşturdu.
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