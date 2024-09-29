Erkekleri Mutlu Etmenin Tek Bir Yolla Bile Mümkün Olabildiğini Kanıtlayan Kadın
Erkekleri Mutlu Etmenin Tek Bir Yolla Bile Mümkün Olabildiğini Kanıtlayan Kadın
Twitter'da paylaşılan bir olay, erkekleri mutlu etmenin ne kadar basit olabileceğini gösterdi ve sosyal medyada ilginç yorumlara yol açtı.
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Küçük bir jestin erkekleri mutlu etmede büyük bir etki yarattığı bir olay sosyal medyada gündem oldu.
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Bir Twitter kullanıcısı, eşinin bilgisayar mühendisi olduğunu ve yavaşlayan bilgisayarını hızlandırdıktan sonra yaşadığı sevinci paylaştı.
Bu paylaşım sosyal medyada erkeklerin başarılı olduklarında kendilerini mutlu hissettiklerine dair yorumlarla yanıt buldu.
Bazı kullanıcılar "Erkek işe yaradığını görmek istiyor, bu da onları mutlu ediyor" derken,
Diğerleri ise övgü ihtiyacını vurguladı.
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Çok şükür sonunda birileri anlamış biz kadınlar gibi çok şey istemeyiz 🌝