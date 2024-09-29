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Erkekleri Mutlu Etmenin Tek Bir Yolla Bile Mümkün Olabildiğini Kanıtlayan Kadın

Erkekleri Mutlu Etmenin Tek Bir Yolla Bile Mümkün Olabildiğini Kanıtlayan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 14:12

Twitter'da paylaşılan bir olay, erkekleri mutlu etmenin ne kadar basit olabileceğini gösterdi ve sosyal medyada ilginç yorumlara yol açtı.

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Küçük bir jestin erkekleri mutlu etmede büyük bir etki yarattığı bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, eşinin bilgisayar mühendisi olduğunu ve yavaşlayan bilgisayarını hızlandırdıktan sonra yaşadığı sevinci paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, eşinin bilgisayar mühendisi olduğunu ve yavaşlayan bilgisayarını hızlandırdıktan sonra yaşadığı sevinci paylaştı.
twitter.com

Bu paylaşım sosyal medyada erkeklerin başarılı olduklarında kendilerini mutlu hissettiklerine dair yorumlarla yanıt buldu.

Bu paylaşım sosyal medyada erkeklerin başarılı olduklarında kendilerini mutlu hissettiklerine dair yorumlarla yanıt buldu.
twitter.com

Bazı kullanıcılar "Erkek işe yaradığını görmek istiyor, bu da onları mutlu ediyor" derken,

Bazı kullanıcılar "Erkek işe yaradığını görmek istiyor, bu da onları mutlu ediyor" derken,
twitter.com

Diğerleri ise övgü ihtiyacını vurguladı.

Diğerleri ise övgü ihtiyacını vurguladı.
twitter.com
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Cindirella Man

Çok şükür sonunda birileri anlamış biz kadınlar gibi çok şey istemeyiz 🌝