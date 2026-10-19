Ekvador'da Canlı Yayındaki Ayinde Dehşet: Rahip "Bir Gün Hepimiz Öleceğiz" Dedi, Üzerine Dev Haç Düştü

Guayaquil'in güneyindeki Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nde 17 Ekim Cumartesi günü yapılan ayin internetten canlı yayınlanıyordu. Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari vaazında ölümü anlattı. El Tiempo'nun aktardığı sözlerinden biri şuydu: 'Bir gün, burada bulunan hepimiz öleceğiz.'

Ayinin yaklaşık yarısında, rahip komünyon için hazırlık yaparken sunağın arkasındaki duvarda asılı duran büyük ahşap haç öne doğru devrildi. NBC News'ün incelediği görüntüye göre haç doğrudan Molinari'nin başının arkasına çarptı. Rahip cemaate dönük olduğu için üzerine gelen haçı göremedi ve yere yığıldıktan sonra bir daha ayağa kalkamadı.