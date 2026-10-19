Ekvador'da Canlı Yayındaki Ayinde Dehşet: Rahip "Bir Gün Hepimiz Öleceğiz" Dedi, Üzerine Dev Haç Düştü
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Ekvador'un Guayaquil kentinde canlı yayınlanan ayin sırasında sunağın arkasındaki ahşap haç yerinden çıkıp rahibin üzerine devrildi. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nin papazı Patricio Alfredo Sánchez Molinari hayatını kaybetti. Rahibin kazadan kısa süre önce verdiği vaazda ölümden söz etmesi, olayı sosyal medyada daha da konuşulur hale getirdi.
Kaynak: Fox News, NBC News, El Tiempo
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Rahip Vaazında "Burada Olan Hepimiz Bir Gün Öleceğiz" Dedi, Ayinin Ortasında Haç Başına Düştü.
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Görüntülerde Çığlıklar Yükseldi, Bir Kadın "Baba, Baba... Ambulans Çağırın!" Diye Seslendi.
Guayaquil Başpiskoposluğu Duyurdu: Rahip "Baba'nın Evine Göç Etti".
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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