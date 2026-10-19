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Ekvador'da Canlı Yayındaki Ayinde Dehşet: Rahip "Bir Gün Hepimiz Öleceğiz" Dedi, Üzerine Dev Haç Düştü

Ekvador'da Canlı Yayındaki Ayinde Dehşet: Rahip "Bir Gün Hepimiz Öleceğiz" Dedi, Üzerine Dev Haç Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 07:28
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Ekvador'un Guayaquil kentinde canlı yayınlanan ayin sırasında sunağın arkasındaki ahşap haç yerinden çıkıp rahibin üzerine devrildi. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nin papazı Patricio Alfredo Sánchez Molinari hayatını kaybetti. Rahibin kazadan kısa süre önce verdiği vaazda ölümden söz etmesi, olayı sosyal medyada daha da konuşulur hale getirdi.

Kaynak: Fox News, NBC News, El Tiempo

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Rahip Vaazında "Burada Olan Hepimiz Bir Gün Öleceğiz" Dedi, Ayinin Ortasında Haç Başına Düştü.

Rahip Vaazında "Burada Olan Hepimiz Bir Gün Öleceğiz" Dedi, Ayinin Ortasında Haç Başına Düştü.

Guayaquil'in güneyindeki Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nde 17 Ekim Cumartesi günü yapılan ayin internetten canlı yayınlanıyordu. Rahip Patricio Alfredo Sánchez Molinari vaazında ölümü anlattı. El Tiempo'nun aktardığı sözlerinden biri şuydu: 'Bir gün, burada bulunan hepimiz öleceğiz.'

Ayinin yaklaşık yarısında, rahip komünyon için hazırlık yaparken sunağın arkasındaki duvarda asılı duran büyük ahşap haç öne doğru devrildi. NBC News'ün incelediği görüntüye göre haç doğrudan Molinari'nin başının arkasına çarptı. Rahip cemaate dönük olduğu için üzerine gelen haçı göremedi ve yere yığıldıktan sonra bir daha ayağa kalkamadı.

Görüntülerde Çığlıklar Yükseldi, Bir Kadın "Baba, Baba... Ambulans Çağırın!" Diye Seslendi.

Görüntülerde Çığlıklar Yükseldi, Bir Kadın "Baba, Baba... Ambulans Çağırın!" Diye Seslendi.

Yayında cemaat üyelerinin çığlıkları ve ağlama sesleri duyuldu. Kilisedekiler rahibin yanına koştu; bir kadın '¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!' (Baba, baba... ambulans çağırın!) diye bağırdı.

Yardım girişimlerine rağmen Molinari hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı, canlı yayın kaydı ise sonradan kaldırıldı.

Guayaquil Başpiskoposluğu Duyurdu: Rahip "Baba'nın Evine Göç Etti".

Guayaquil Başpiskoposluğu Duyurdu: Rahip "Baba'nın Evine Göç Etti".

Başpiskopos Luis Gerardo Cabrera Herrera imzalı açıklamada Molinari'nin 'Baba'nın evine giderek O'nun huzurunun ve görkeminin tadını çıkarmaya' gittiği belirtildi. Redemptorist (Kutsal Kurtarıcı) Cemaati üyesi olan rahibin ailesi ve cemaati için başsağlığı dilendi. Rahibin anısına pazar akşamı bir ayin düzenlendi.

Ölümünden bir gün önce, 16 Ekim'de, Guayaquil Başpiskoposluğu rahibi kutsanma yıldönümü nedeniyle tebrik etmişti. Molinari, Guayaquil'e gelmeden önce Los Ríos eyaletindeki Vinces'te San Lorenzo Kilisesi'nin papazlığını yapmıştı; eski cemaati sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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