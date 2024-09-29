Japonya'da Tanesi 60 TL'den Salatalık Yiyen Kadın Yaşadığı Şoku Çektiği Video İle Paylaştı
Japonya'da Tanesi 60 TL'den Salatalık Yiyen Kadın Yaşadığı Şoku Çektiği Video İle Paylaştı
Bir sosyal medya içerik üreticisi, Japonya’da geçirdiği zamanı paylaşırken ülkenin meşhur salatalığını denedi. Önünde uzun kuyruklar oluşan Japon salatalığı için 60 TL ödediğini söyleyen kadın, tadına baktığı salatalığın bir espirisinin olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada viral olan Japon salatalığını deneyen bir Türk, yaşadığı deneyimi çektiği video ile paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video paylaşımında, Japonların bu salatalığı büyük bir zevkle yediğini anlatan genç kadın, tadının ise tuzlu salatalıktan pek de farklı olmadığını belirtti.
Sizce Türkiye'de iş yapar mı? Buyrun videoya:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın