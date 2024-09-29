Japonya'da Tanesi 60 TL'den Salatalık Yiyen Kadın Yaşadığı Şoku Çektiği Video İle Paylaştı

Bir sosyal medya içerik üreticisi, Japonya’da geçirdiği zamanı paylaşırken ülkenin meşhur salatalığını denedi. Önünde uzun kuyruklar oluşan Japon salatalığı için 60 TL ödediğini söyleyen kadın, tadına baktığı salatalığın bir espirisinin olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı.