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Japonya'da Tanesi 60 TL'den Salatalık Yiyen Kadın Yaşadığı Şoku Çektiği Video İle Paylaştı

Japonya'da Tanesi 60 TL'den Salatalık Yiyen Kadın Yaşadığı Şoku Çektiği Video İle Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 14:48

Bir sosyal medya içerik üreticisi, Japonya’da geçirdiği zamanı paylaşırken ülkenin meşhur salatalığını denedi. Önünde uzun kuyruklar oluşan Japon salatalığı için 60 TL ödediğini söyleyen kadın, tadına baktığı salatalığın bir espirisinin olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Sosyal medyada viral olan Japon salatalığını deneyen bir Türk, yaşadığı deneyimi çektiği video ile paylaştı.

Sosyal medyada viral olan Japon salatalığını deneyen bir Türk, yaşadığı deneyimi çektiği video ile paylaştı.

Video paylaşımında, Japonların bu salatalığı büyük bir zevkle yediğini anlatan genç kadın, tadının ise tuzlu salatalıktan pek de farklı olmadığını belirtti.

Video paylaşımında, Japonların bu salatalığı büyük bir zevkle yediğini anlatan genç kadın, tadının ise tuzlu salatalıktan pek de farklı olmadığını belirtti.

Sizce Türkiye'de iş yapar mı? Buyrun videoya:

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