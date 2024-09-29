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Bir Sokak Röportajında "İşverenim İşçi Bulamıyorum" Diyen Adamın Yanına "İşsiziz" Diyen Gençler Gelince Kaçtı

Bir Sokak Röportajında "İşverenim İşçi Bulamıyorum" Diyen Adamın Yanına "İşsiziz" Diyen Gençler Gelince Kaçtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 11:22

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Halk Mikrofonu isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir vatandaş, insanların pahalılık meselesini abarttığını, kuyumcu ve mağazalarda kuyruk olduğunu söyledi. Geçinemedikleri için yurt dışına kaçanların da iş beğenmediğini belirtti.

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Hatta kendisinin de iş veren olduğunu söyleyen vatandaş, 250 tane yabancı işçi çalıştırdığını, devlet onları geri gönderdikten sonra yerlerinde çalışacak Türk işçi bulamadığını söyledi.

Hatta kendisinin de iş veren olduğunu söyleyen vatandaş, 250 tane yabancı işçi çalıştırdığını, devlet onları geri gönderdikten sonra yerlerinde çalışacak Türk işçi bulamadığını söyledi.

O sırada bir grup genç işsiz olduklarını söylerek yanına gelince "Onlar benim dediğim işi yapmaz." diyerek oradan uzaklaştı.

O sırada bir grup genç işsiz olduklarını söylerek yanına gelince "Onlar benim dediğim işi yapmaz." diyerek oradan uzaklaştı.

İşte o röportaj;

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