Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklaması Gündem Oldu: "Düzenli Göçe İhtiyacımız Var"

Ülkemizin gündemini son zamanlarda en çok meşgul eden konulardan biri kuşkusuz göçmen ve mülteci meselesi. Bu mesele, toplumumuzun sosyal ve politik dinamiklerini derinden etkileyen bir durum haline gelmiş durumda. Pek çok kişi mültecilerin ülkemizden gönderilmesi gerektiğini savunurken, bazıları bunun ülkemize herhangi bir zararı olmadığını savunuyor.