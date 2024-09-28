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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklaması Gündem Oldu: "Düzenli Göçe İhtiyacımız Var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklaması Gündem Oldu: "Düzenli Göçe İhtiyacımız Var"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 21:20 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 21:45

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Ülkemizin gündemini son zamanlarda en çok meşgul eden konulardan biri kuşkusuz göçmen ve mülteci meselesi. Bu mesele, toplumumuzun sosyal ve politik dinamiklerini derinden etkileyen bir durum haline gelmiş durumda. Pek çok kişi mültecilerin ülkemizden gönderilmesi gerektiğini savunurken, bazıları bunun ülkemize herhangi bir zararı olmadığını savunuyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir programda bu konuda bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir programda bu konuda bir açıklama yaptı.

Vatandaşlarımız bazı sektörlerde çalışmak istemediği için planlı, kayıtlı, düzenli göçe ihtiyacımız olduğunu söyleyen Yılmaz'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşlarımız bazı sektörlerde çalışmak istemediği için planlı, kayıtlı, düzenli göçe ihtiyacımız olduğunu söyleyen Yılmaz'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz;

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Cindirella Man

Defolup gitmenize ihtiyacımız var

umut

ülke deist olsa bunların sonu gelir.

umut

Ülkenin ismini de değiştirin tam olsun Arabistan Cumhuriyeti

Bozkurt

Vichy hükümeti ve müritlerinin demografik işgali savunmak için tutunduğu tek dal. Ülkeye sokup vatandaşlık verdikleri de dahil 10 milyon mülteci yetmedi. Şim... Devamını Gör