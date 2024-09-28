Geçtiğimiz Yıllarda da Yapmışlardı: İklim Aktivistleri Yine Van Gogh Tablosuna Çorba Fırlattı

İklim aktivistleri her dönem birbirinden ilginç eylemlere imza atıyor bildiğiniz üzere. Son dönemde ise iklim konularına dikkat çekmek için tarihi yapılara ve önemli sanat eserlerine boya fırlattıkları eylemlere sıklıkla rastlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Van Gogh tablosuna çorba fırlatarak ilginç eylemlere bir yenisini eklemişlerdi.