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Geçtiğimiz Yıllarda da Yapmışlardı: İklim Aktivistleri Yine Van Gogh Tablosuna Çorba Fırlattı

Geçtiğimiz Yıllarda da Yapmışlardı: İklim Aktivistleri Yine Van Gogh Tablosuna Çorba Fırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 18:40

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İklim aktivistleri her dönem birbirinden ilginç eylemlere imza atıyor bildiğiniz üzere. Son dönemde ise iklim konularına dikkat çekmek için tarihi yapılara ve önemli sanat eserlerine boya fırlattıkları eylemlere sıklıkla rastlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Van Gogh tablosuna çorba fırlatarak ilginç eylemlere bir yenisini eklemişlerdi.

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Aynı eylem tekrar gerçekleştirildi ve Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosu yine çorbanın hedefi oldu.

Aynı eylem tekrar gerçekleştirildi ve Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosu yine çorbanın hedefi oldu.

Kimileri bu eylemlerin, dikkat çekmek için doğru olduğunu düşünürken kimileri ise tam tersi bir etki yaratarak insanların iklim konusu üzerine düşünmesini engellediklerini savundu.

Kimileri bu eylemlerin, dikkat çekmek için doğru olduğunu düşünürken kimileri ise tam tersi bir etki yaratarak insanların iklim konusu üzerine düşünmesini engellediklerini savundu.

İşte o anlar;

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