Geçtiğimiz Yıllarda da Yapmışlardı: İklim Aktivistleri Yine Van Gogh Tablosuna Çorba Fırlattı

İklim aktivistleri her dönem birbirinden ilginç eylemlere imza atıyor bildiğiniz üzere. Son dönemde ise iklim konularına dikkat çekmek için tarihi yapılara ve önemli sanat eserlerine boya fırlattıkları eylemlere sıklıkla rastlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Van Gogh tablosuna çorba fırlatarak ilginç eylemlere bir yenisini eklemişlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı eylem tekrar gerçekleştirildi ve Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosu yine çorbanın hedefi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimileri bu eylemlerin, dikkat çekmek için doğru olduğunu düşünürken kimileri ise tam tersi bir etki yaratarak insanların iklim konusu üzerine düşünmesini engellediklerini savundu.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın