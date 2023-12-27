Sanki Her Sözü Bize Yazılmış: Taylor Swift’in Aşk Hayatımızı En Güzel Özetlediği 12 Şarkısı
Sanki Her Sözü Bize Yazılmış: Taylor Swift’in Aşk Hayatımızı En Güzel Özetlediği 12 Şarkısı
Taylor Swift tüm dünyayı kasıp kavururken biz Swiftieler de onun başarısını hayranlıkla izliyoruz. Tabii Taylor'ın başarısı şans eseri değil, mükemmel şarkı sözü yazarlığından geliyor. Bu içeriğimizde o mükemmel aşk şarkılarını seninle birlikte inceleyelim!
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1. Taylor Swift - Cornelia Street
2. Taylor Swift - Everything Has Changed ft. Ed Sheeran
3. Taylor Swift - King Of My Heart
4. Taylor Swift - Call It What You Want
5. Taylor Swift - Lover
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6. Taylor Swift - You Belong With Me
7. Taylor Swift - Love Story
8. Taylor Swift – invisible string
9. Taylor Swift - Red
10. Taylor Swift - Delicate
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11. Taylor Swift - Wildest Dreams
12. Taylor Swift - Gorgeous
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