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Sanki Her Sözü Bize Yazılmış: Taylor Swift’in Aşk Hayatımızı En Güzel Özetlediği 12 Şarkısı

etiket Sanki Her Sözü Bize Yazılmış: Taylor Swift’in Aşk Hayatımızı En Güzel Özetlediği 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:01

Taylor Swift tüm dünyayı kasıp kavururken biz Swiftieler de onun başarısını hayranlıkla izliyoruz. Tabii Taylor'ın başarısı şans eseri değil, mükemmel şarkı sözü yazarlığından geliyor. Bu içeriğimizde o mükemmel aşk şarkılarını seninle birlikte inceleyelim!

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1. Taylor Swift - Cornelia Street

2. Taylor Swift - Everything Has Changed ft. Ed Sheeran

3. Taylor Swift - King Of My Heart

4. Taylor Swift - Call It What You Want

5. Taylor Swift - Lover

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6. Taylor Swift - You Belong With Me

7. Taylor Swift - Love Story

8. Taylor Swift – invisible string

9. Taylor Swift - Red

10. Taylor Swift - Delicate

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11. Taylor Swift - Wildest Dreams

12. Taylor Swift - Gorgeous

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