Sandviç Kuşağı Ekonomisi: Hem Çocuğuna Hem Anne Babasına Bakmak Zorunda Kalanların Mali Yükü

Sandviç Kuşağı, genellikle 35-55 yaş arası, hem henüz reşit olmamış (veya ekonomik özgürlüğünü kazanmamış) çocuklarına hem de yaşlanan ebeveynlerine aynı anda finansal ve duygusal destek sağlayan kitleyi tanımlıyor. Sosyolojik olarak bu terim, yaşam süresinin uzaması ve çocukların evden ayrılma yaşının gecikmesiyle her geçen gün daha fazla kişiyi kapsıyor.