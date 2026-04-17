Sandviç Kuşağı Ekonomisi: Hem Çocuğuna Hem Anne Babasına Bakmak Zorunda Kalanların Mali Yükü

Ceren Özer - Onedio Üyesi
17.04.2026 - 12:17

Bir elinde çocuğunun okul taksitleri, diğer elinde anne ve babasının ilaç reçeteleri... Tanıdık geldi mi? Eğer iki jenerasyon arasında sıkışıp kalmış, hem geleceği büyütmeye hem de geçmişi onurlandırmaya çalışırken kendi bütçeni unuttuysan; tebrikler, Sandviç Kuşağı’nın resmi bir üyesisin!

Sandviç Kuşağı nedir?

Sandviç Kuşağı, genellikle 35-55 yaş arası, hem henüz reşit olmamış (veya ekonomik özgürlüğünü kazanmamış) çocuklarına hem de yaşlanan ebeveynlerine aynı anda finansal ve duygusal destek sağlayan kitleyi tanımlıyor. Sosyolojik olarak bu terim, yaşam süresinin uzaması ve çocukların evden ayrılma yaşının gecikmesiyle her geçen gün daha fazla kişiyi kapsıyor.

Bu gruptakiler için harcamalar hiçbir zaman tek kalemle bitmiyor.

Bir yanda çocuğun kreş, okul veya kurs ücretleri; diğer yanda anne-babanın kronik hastalıkları, rutin kontrolleri veya evde bakım destekleri var. Harcama kalemleri o kadar zıt ki, bir gün çocuk için oyun hamuru alırken ertesi gün babanız için tansiyon aleti bakarken kendinizi bulabiliyorsunuz.

"Emeklilik hayallerim vardı benim..."

Sandviç kuşağı bireyleri, kazandıkları parayı iki farklı yöne dağıtırken genellikle en büyük hatayı kendilerinde yapıyorlar: Kendi geleceklerinden feragat etmek. 'Çocuğun okul taksiti artsın, babamın ameliyatı çıksın, ben sonra biriktiririm' derken, aslında yaşlılıkta kendi çocuklarınıza yük olma döngüsünü bizzat başlatmış oluyorsunuz.

Mesele sadece cüzdandaki para değil, takvimdeki boşluklar da daralıyor.

Anne veya babanın acil doktor randevusu ile çocuğun okul gösterisi çakıştığında, iş hayatında verimlilik kaçınılmaz olarak düşüyor.

Her iki tarafa da kahraman olma zorunluluğu, Sandviç Kuşağı'nda ciddi bir tükenmişlik sendromu yaratıyor.

Bu psikolojik baskı, zamanla mide sorunlarından uyku bozukluklarına kadar fiziksel hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sonuç mu? Bütçeye bir de 'stres kaynaklı sağlık harcamaları' ve terapi masrafları ekleniyor. Yani stres, aslında gizli bir vergi gibi cüzdanı kemiriyor.

Modern yaşamın getirdiği mesafe maliyeti!

Eski dönemlerdeki geniş aile yapısının değişmesi, bakım sorumluluğunu daha bireysel bir hale getirdi. Farklı şehirlerde veya evlerde yaşamak, lojistik ve ulaşım maliyetlerini artırırken; profesyonel destek alma gerekliliğini de doğurabiliyor. Bu noktada aile içindeki görev dağılımını adil bir şekilde organize etmek, hem bütçenizi hem de ruhunuzu korumak adına atılacak en sağlıklı adım olacak.

Teknolojinin sunduğu kolaylıklardan faydalanmak.

Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor gibi görünse de, Sandviç Kuşağı için her iki yöne de teknolojik yatırım yapmak anlamına geliyor. Çocuk için en yeni eğitim tableti, yaşlı anne-baba için acil durum butonları veya akıllı sağlık takip cihazları...

Sonuç olarak, hem geçmişe vefa borcunuzu ödemek hem de geleceği inşa etmek büyük bir özveri gerektiriyor.

Bu yolda kendinizi yalnız hissetmeyin ve mükemmel olmaya çalışmak yerine sürdürülebilir bir denge kurmaya odaklanın. Kendi ihtiyaçlarınızı gözetmeniz, sevdiklerinize daha uzun süre ve daha güçlü bir şekilde destek olabilmenizin en temel şartı.

Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
