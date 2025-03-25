Sanayiciler İşçilerinin Kredi Kartı Borcundan Dolayı 'Şikayetçi'

Güldağ, işçilerin yasa dışı bahis tuzağına düşmelerini de bir sanayiciyle yaptığı görüşmenin ardından sayfaya taşıyor:

'Son duyduğum vaka İstanbul'dan geldi: 'Fabrikamızda iş başında telefonla konuşmak yasak. Ancak acil bir durum için telefon taşımalarına müsaade ediyoruz. Son zamanlarda telefonla ilgilenenlerin sayısında belirgin bir artış gördük. Ne olduğunu merak ettik ve çoğunun bahis oynadığını fark ettik. Biraz daha araştırınca, büyük çoğunluğunun kredi kartı borçları nedeniyle bu yola başvurduklarını öğrendik. Yasal ya da yasadışı bahisle para kazanmaya çalışıyorlar. Bu durumu engellemek için jammer’lar, sinyal boğucular yerleştirdik ama nafile...'