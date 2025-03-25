Sanayiciler İşçilerinin Kredi Kartı Borcundan Dolayı 'Şikayetçi'
Sanayiciler İşçilerinin Kredi Kartı Borcundan Dolayı 'Şikayetçi'
Yoksulluk ve ekonomik kriz derinleştikçe işçilerin yaşam maliyetleri de giderek artıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşları çalışanlar kredi kartıyla telafi etmeye çalışıyor. Bu da 'şişen' kredi kartı borcu olarak geri dönüyor. 'Kart döndürmenin' giderek zorlaştığı ekonomik duruma sahip işçiler çözümü yasa dışı bahis ve kumarda arıyor. Bu sanayicilerin de gündeminde. Ekonomim.com 'da Hakan Güldağ, bugün konuyla ilgili bir habere imza attı.
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Ekonomik krizle boğuşan işçiler çözümü farklı yerlerde arıyor.
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Borçlar için tazminattan medet umuyorlar
Sinyal karıştırıcılarla yasa dışı bahisin önüne geçmeye çalışıyorlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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