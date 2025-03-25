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Ekonomi
Sanayiciler İşçilerinin Kredi Kartı Borcundan Dolayı 'Şikayetçi'

Sanayiciler İşçilerinin Kredi Kartı Borcundan Dolayı 'Şikayetçi'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 10:47

Yoksulluk ve ekonomik kriz derinleştikçe işçilerin yaşam maliyetleri de giderek artıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşları çalışanlar kredi kartıyla telafi etmeye çalışıyor. Bu da 'şişen' kredi kartı borcu olarak geri dönüyor. 'Kart döndürmenin' giderek zorlaştığı ekonomik duruma sahip işçiler çözümü yasa dışı bahis ve kumarda arıyor. Bu sanayicilerin de gündeminde. Ekonomim.com 'da Hakan Güldağ, bugün konuyla ilgili bir habere imza attı. 

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Ekonomik krizle boğuşan işçiler çözümü farklı yerlerde arıyor.

Ekonomik krizle boğuşan işçiler çözümü farklı yerlerde arıyor.

Ekonomim.com 'da Hakan Güldağ, kredi kartı borcu sebebiyle 'dalgınlaşan' işçilere dair bir sanayicinin tanıklığını sayfasına taşıdı: 

Önce Ankaralı bir sanayici dile getirdi; 'Çalışanlarımız bu sıralar çok dalgın. İş kazalarının artmasından endişe ediyoruz.' Nedenini sorunca da şöyle yanıtladı; 'Kredi kartı borçlarıyla başa çıkamıyorlar. Sabahtan akşama, kimden borç bulurum, borçlara nasıl takla attırırım, onun peşindeler.'

Borçlar için tazminattan medet umuyorlar

Borçlar için tazminattan medet umuyorlar

Bir sanayicinin iddiasına göre işçiler, işsiz kalma pahasına borçlarını ödeyebilmek için tazminat alabilmek adına kendilerini kovdurmaya çalışıyor: 

'Denizli'den bir sanayici, mavi yakalı işçilerin büyük bir kısmının kredi kartı borçları nedeniyle zor durumda olduğunu belirtti. İşçilerin yüzde 70'inin bu sorunla mücadele ettiğini ifade eden sanayici, bazı işçilerin kart borçlarını ödeyebilmek için kendilerini işten attırıp tazminat almak üzere çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu durumun huzursuzluğa yol açtığını ve tazminatlarını alıp borçlarını kapatmayı amaçlayan önemli bir işçi kesiminin ortaya çıktığını vurguladı.'

Sinyal karıştırıcılarla yasa dışı bahisin önüne geçmeye çalışıyorlar.

Sinyal karıştırıcılarla yasa dışı bahisin önüne geçmeye çalışıyorlar.

Güldağ, işçilerin yasa dışı bahis tuzağına düşmelerini de bir sanayiciyle yaptığı görüşmenin ardından sayfaya taşıyor:

'Son duyduğum vaka İstanbul'dan geldi: 'Fabrikamızda iş başında telefonla konuşmak yasak. Ancak acil bir durum için telefon taşımalarına müsaade ediyoruz. Son zamanlarda telefonla ilgilenenlerin sayısında belirgin bir artış gördük. Ne olduğunu merak ettik ve çoğunun bahis oynadığını fark ettik. Biraz daha araştırınca, büyük çoğunluğunun kredi kartı borçları nedeniyle bu yola başvurduklarını öğrendik. Yasal ya da yasadışı bahisle para kazanmaya çalışıyorlar. Bu durumu engellemek için jammer’lar, sinyal boğucular yerleştirdik ama nafile...'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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