Sanayi ve Ticaret Hisseleri Coştu: 1 Ağustos'un Yükselen Hisse Senetleri
Sanayi ve Ticaret Hisseleri Coştu: 1 Ağustos'un Yükselen Hisse Senetleri
Bugün, borsa ekranlarına baktığınızda, hangi hisselerin tavan yaptığını ve yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü gördünüz mü?
Hazırsanız, 1 Ağustos'un yükselen yıldızlarını birlikte inceleyelim!
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1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)
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2. Margun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
3. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)
4. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)
5. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)
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