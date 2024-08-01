Sanayi ve Ticaret Hisseleri Coştu: 1 Ağustos'un Yükselen Hisse Senetleri

Türkiye'de sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir şirket. Son borsa verilerine göre, MMCAS'ın hisse değeri 32,98 TL olup, bu değer %9,93 oranında bir artışı yansıtmaktadır. Bu, şirketin performansının olumlu bir seyir izlediğini ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olduğunu göstermektedir.