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Sanayi ve Ticaret Hisseleri Coştu: 1 Ağustos'un Yükselen Hisse Senetleri

etiket Sanayi ve Ticaret Hisseleri Coştu: 1 Ağustos'un Yükselen Hisse Senetleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 18:50

Bugün, borsa ekranlarına baktığınızda, hangi hisselerin tavan yaptığını ve yatırımcıların yüzünü güldürdüğünü gördünüz mü?

Hazırsanız, 1 Ağustos'un yükselen yıldızlarını birlikte inceleyelim!

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1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

1. DCT Tranding Dış Ticaret (DCTTR)

DCT Trading Dış Ticaret., bugün %10’luk bir artışla fiyatını 16,94 TL’ye yükseltti. Bu dikkat çekici artış, şirketin güçlü performansı ve geleceğe yönelik olumlu beklentilerle desteklenmektedir. Yatırımcıların ilgisini çeken bu yükseliş, DCTTR’nin borsa değerini önemli ölçüde artırdı.

2. Margun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)

2. Margun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)

Margun Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), enerji sektöründe adından söz ettiren bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 

Bugün %10’luk bir artışla fiyatını 23.10 TL' ye çıkarttı. MAGEN'in borsadaki performansı merak konusu. Şirket, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

3. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)

3. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)

Bu şirket, geniş yatırım yelpazesiyle hem turizm hem de dayanıklı tüketim malları pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket bugün %9,99' luk bir artışla yatırımcılar için potansiyel taşıyan bir seçenek olmayı sürdürüyor.

4. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

4. VBT Yazılım A.Ş. (VBTYZ)

VBTYZ, borsadaki performansıyla da dikkat çekiyor. Şirket hisselerinde %9,99'luk bir artış yaşanmış ve hisse değeri 32,80 TL seviyesine ulaşmış. Bu yükseliş, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve yazılım sektöründeki büyüme potansiyelini yansıtıyor.

5. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

5. Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS)

EMNIS hisseleri %9,97'lik bir artış göstererek 380,50 TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu yükseliş, yatırımcıların ambalaj sektöründeki potansiyele ve şirketin sunduğu yenilikçi ürünlere olan ilgisini yansıtıyor.

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6. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

6. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)

Şirket, yenilenebilir enerji üretimi üzerine odaklanmış bir enerji firması. TATEN, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle bilinir. Hisse fiyatı son verilerde %9.96 oranında artarak 36.86 TL'ye yükselmiştir. Enerji sektöründeki büyüme potansiyeli, yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

7. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

7. 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)

Türkiye'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir holding şirketidir. Son borsa verilerine göre, BINHO'nun hisse değeri 458,25 TL olup, bu değer %9,96 oranında bir artışı yansıtmaktadır. Bu, şirketin yatırımcılarına çekici bir yatırım fırsatı sunduğunu göstermektedir.

8. Atlantis Yatırım Holding (ATSYH)

8. Atlantis Yatırım Holding (ATSYH)

Atlantis Yatırım Holding, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırım şirketidir. Hisse performansı, piyasa trendlerine göre dalgalanma göstermektedir. Hisse fiyatı son verilerde %9.94 oranında artarak 79,60 TL'ye yükselmiştir.

9. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

9. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)

Bu şirket, çelik halat ve tel üretimi konusunda uzmanlaşmış olup, geniş bir sektörel uygulama alanına sahiptir. Son borsa verilerine göre, CELHA hisseleri %9.94 artışla 35.60 TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket, güvenilirliği ve kalite standartlarıyla tanınır.

10. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)

10. MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)

Türkiye'de sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir şirket. Son borsa verilerine göre, MMCAS'ın hisse değeri 32,98 TL olup, bu değer %9,93 oranında bir artışı yansıtmaktadır. Bu, şirketin performansının olumlu bir seyir izlediğini ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olduğunu göstermektedir.

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