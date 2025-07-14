Sanayi Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Sanayi sektörüne adım atmak kolay iş değil. Küçük bir bütçeyle niş bir pazara girmek bile sanayi sektörüne atılmaktan çok daha risksiz diyebiliriz. Bunun hammaddesi var, üretimi var, makinası var, insan gücü var…
Eğer sanayi sektörüne atılmayı düşünüyorsanız elbette etrafınızdan çeşitli tavsiyeler duymuşsunuzdur ama bu tavsiyelere bir de bizim gözümüzden bakın!
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1. Kullanılan makineler elbette önemli ama servis daha önemli desek?
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2. Enerji giderlerinden ziyade altyapı kapasitesi daha çok önem arz ediyor.
3. İş kuracağın yerin zeminini muhakkak kontrol et. Birkaç kez yetmez, defalarca kontrol etmelisin.
4. Personel havuzunun geniş olması sana büyüüüük avantaj sağlar.
5. İş kuracağın sanayi bölgesinde hangi sektörlerin olduğu çok mühim bir konu.
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6. Bu arada iş kuracağın yeri bir de gece gözüyle de gör. Neden mi? 👇
7. Eğer bir yeri kiralayacaksan eski kiracıdan en doğru bilgileri alabileceğini unutma.
8. Yıllık bakım parasını baştan yaz.
9. Tedarikçine sadece mesafeyi değil, aynı zamanda yolların yoğunluk durumlarını sor.
10. Yasal olan değil, gerçek gürültü seviyesini ölç.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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