Sanayi Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Sanayi sektörüne adım atmak kolay iş değil. Küçük bir bütçeyle niş bir pazara girmek bile sanayi sektörüne atılmaktan çok daha risksiz diyebiliriz. Bunun hammaddesi var, üretimi var, makinası var, insan gücü var…

Eğer sanayi sektörüne atılmayı düşünüyorsanız elbette etrafınızdan çeşitli tavsiyeler duymuşsunuzdur ama bu tavsiyelere bir de bizim gözümüzden bakın!