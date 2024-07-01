Sanal Dünya İçinde Sanal Hayatlar

Çoğumuzun bildiği gibi aslında etrafımızda analiz ederek algıladığımız her uyarı beynimizin bir yorumu. Yani renkler, tatlar, kokular, şekiller ve hisler aslında beyninizin yorumlaması. Sizin kırmızı gördüğünüz bir rengi başka bir canlı farklı renkte görebilir. Size güzel gelen bir koku bir diğer kişiyi irrite edebilir. Beyindeki bir problem halüsinasyon dediğimiz anormal bir durum yaratır ve olmayan kişileri, nesneleri görebilirsiniz.

Daha da ilginci var!

Atomun çok büyük bir kısmının boşluktan ibaret olduğunu düşündüğümüzde ve tüm maddelerin atomlardan oluştuğunu kabul ettiğimizde aslında maddeye değil de boşluğa dokunmuş oluyoruz. Veyahut hiçbir şeye gerçekten temas edemiyoruz. Çünkü tüm atomların en dış yörüngesi negatif yüklü elektronlarla çevrili ve aynı yüklü tanecikler birbirini iteceğinden maddelerin birbirine temas edebilmesi de imkânsız oluyor. Bizim hissettiğimiz şey ise bu elektronların birbirini itme kuvveti.

Ne kadar şaşırtıcı değil mi?

Bu bilgiler “Belki de beynimiz üç boyutlu sanal gerçeklik yaratan bir makine mi?” sorusunu ister istemez akla getiriyor.

Çok değil yaklaşık on yıl önce çoğu bilim insanı için zihin ve madde arasında bir bağlantı yoktu. Akıl metafizik dünyaya, madde ise somut dünyaya aittir fikri hâkimdi. Kuantum ve genel görelilik teorileri ortaya atıldıkça bilim adamlarının geneli maddenin gizemli taraflarını fark etti ve gördüğümüz dünyanın aslında kendi içinde var olmadığı konusunda birleşti. Çünkü kuantum teorisine göre, gözlemci yani zihin gözlenenden yani maddeden ayrılamıyor, madde bir şekilde gözlendiğini hatta gözleneceğini anlıyor ve ona göre dalga ya da parçacık gibi davranıyordu. Bu bir anlamda gerçekliğin hem gözlenene hem gözlemciye muhtaçlığını gösteriyordu.

Biri eksikse, gerçeklik silinir.

Madde sadece dalgalar, olasılık dalgaları yani enerji olarak kalır.

Bu arada geçtiğimiz hafta sosyal medyamdan da aynı soruyu yönelttim. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı anketin sonucu şaşırtıcıydı çünkü arkadaşlarımın çoğu sanal bir âlemde yaşadığımız görüşündeydi. Sanıyorum bunda geçen ay gösterime giren Matrix filminin önceki serilerinin felsefesinin payı oldu.

Sadece Matrix mi?

Avatar, Truman Show, Seçilmiş ya da İnception gibi filmler gerçekliği sorgulayanların arasında ilk aklıma gelenler.