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Sana Yeniden Aşık Olabileceğini Hissettirecek O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Sana Yeniden Aşık Olabileceğini Hissettirecek O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 22:16

Aşkı yeniden yaşayabileceğini, bulabileceğini ve bu duyguların senden çok fazla uzaklaşmadığını hissettirecek o şarkı hangisi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu?

2. Hiç ilk görüşte aşık oldun mu?

3. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?

4. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?

5. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?

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6. Senin için aşkı tanımlayan cümle hangisi?

7. Müzik dinlerken duygu değişimi yaşadığını hissettiğin oldu mu?

7. Müzik dinlerken duygu değişimi yaşadığını hissettiğin oldu mu?

Can't Hep Falling In Love

All of Me

At Last

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