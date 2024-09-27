Sana Yeniden Aşık Olabileceğini Hissettirecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Sana Yeniden Aşık Olabileceğini Hissettirecek O Şarkıyı Söylüyoruz!
Aşkı yeniden yaşayabileceğini, bulabileceğini ve bu duyguların senden çok fazla uzaklaşmadığını hissettirecek o şarkı hangisi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu?
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2. Hiç ilk görüşte aşık oldun mu?
3. Sence bir ilişkide hangisi çok önemlidir?
4. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?
5. Sevgilinin sana sürekli hediye alması seni mutlu eder mi?
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