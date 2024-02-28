Sana İyi Gelecek Doğa Aktivitesini Söylüyoruz!
Sana İyi Gelecek Doğa Aktivitesini Söylüyoruz!
Tüm doğa aktiviteleri güzeldir ama sana hangisinin iyi geleceğini bu testin sonunda söylüyoruz.
Ekipmanlarını topla ve soruları cevaplandırmaya başla! 🏔️ 🏕️ 🌳 🥾
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1. İlk soru! Senin bir günün nasıl geçiyor? Tek kelime hakkın var!
2. Çok yorgun olduğun bir gün telefonuna bir mesaj geldi ve birden bire ayağa kalktın diyelim. Nasıl bir mesaj seni ayaklandırabilir?
3. Çabuk yorulur musun?
4. Akşamüstü seni genellikle nerede görürüz?
5. Sinirli bir günündesin diyelim. Sakinleşmek için ilk neye başvurursun?
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6. "Benim için heyecan..."
7. Bir doğa manzarası seç bakalım!
8. Son olarak şunu merak ettik: Partnerin var mı?
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