Sana Herkesten Önce Kendini Sevmeyi Hatırlatıp Güçlenmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Sana Herkesten Önce Kendini Sevmeyi Hatırlatıp Güçlenmeni Sağlayacak 12 Şarkı
Sevginin birçok farklı türü bulunuyor. Bunlardan en özeli ise kendine beslediğin sevgi! Bu içeriğimizde self-love'ını artırıp kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayacak şarkıları derledik... ❤️
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1. Alessia Cara - Scars To Your Beautiful
2. Selena Gomez - Lose You To Love Me
3. Lizzo - Juice
4. Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)
5. Lady Gaga - Born This Way
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6. The Greatest Showman Cast - This Is Me
7. David Guetta - Titanium ft. Sia
8. Selena Gomez & The Scene - Who Says
9. Katy Perry - Roar
10. Rachel Platten - Fight Song
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11. Little Mix - Wings
12. Kelly Clarkson - Broken & Beautiful
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