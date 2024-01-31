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Sana Herkesten Önce Kendini Sevmeyi Hatırlatıp Güçlenmeni Sağlayacak 12 Şarkı

etiket Sana Herkesten Önce Kendini Sevmeyi Hatırlatıp Güçlenmeni Sağlayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 19:16

Sevginin birçok farklı türü bulunuyor. Bunlardan en özeli ise kendine beslediğin sevgi! Bu içeriğimizde self-love'ını artırıp kendini çok daha iyi hissetmeni sağlayacak şarkıları derledik... ❤️

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1. Alessia Cara - Scars To Your Beautiful

2. Selena Gomez - Lose You To Love Me

3. Lizzo - Juice

4. Taylor Swift - ME! (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

5. Lady Gaga - Born This Way

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6. The Greatest Showman Cast - This Is Me

7. David Guetta - Titanium ft. Sia

8. Selena Gomez & The Scene - Who Says

9. Katy Perry - Roar

10. Rachel Platten - Fight Song

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11. Little Mix - Wings

12. Kelly Clarkson - Broken & Beautiful

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