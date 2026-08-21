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Sana En Çok Yakışacak Rengi Buluyoruz!

etiket Sana En Çok Yakışacak Rengi Buluyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 14:01
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Bazı renkler vardır, sadece üstünde durmaz; adeta seninle bütünleşir. Tarzını, enerjini ve karakterini yansıtan o rengi birlikte bulmaya ne dersin?

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1. Sabah uyandın, yataktan kalktın. İlk olarak aynaya baktığında yüzünde nasıl bir ifade var?

2. Yataktan fırladın ama dur bir saniye: Sabah insanı mısın?

3. Bir rengin sende uyandırmasını istediğin ilk duygu ne?

4. Gece mi yoksa gündüz insanı mısın?

5. Dolabında asla ama asla yer almayacak, görsen bile arkana bakmadan kaçacağın o kıyafet parçası hangisi?

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6. Gardırobunda siyah kıyafetlerin oranı %50'den fazla mı?

7. Gün ışığında bileğinin içindeki damarlara dikkatlice baktığında en çok hangi rengi görüyorsun?

8. Saçlarında kızıl, bakır veya sıcak sarı yansımalar var mı?

Sıcak ve Canlı Sonbahar Paleti!

Sıcak ve Canlı Sonbahar Paleti!

Senin cildinin altındaki o sıcak ve altın parıltı, doğanın en güzel tonlarıyla mükemmel bir uyum yakalıyor. Altın takılar teninde adeta ışıldıyor. Sana en çok yakışan renkler; kiremit tonları, sıcak camel/taba renkleri, zeytin yeşili ve hardal sarısı. Bu renkleri giydiğin an yüzüne öyle tatlı bir canlılık geliyor ki, etrafındakiler 'Bugün sende bir parıltı var!' demeden geçemiyor. Soluk gri ve çiğ beyazlardan uzak dur, sıcaklığını koru!

Keskin ve Asil Kış Paleti!

Keskin ve Asil Kış Paleti!

Sen tam bir 'Soğuk Alt Ton' ikonusun! Gümüş, beyaz altın veya platin takılar senin cildini bir elmas gibi ortaya çıkarıyor. Senin olayın netlik ve yüksek enerji. Sana en çok yakışan renkler; derin saks mavisi, canlı fuşya ve zümrüt yeşili. Soluk, belirsiz ve pastel tonlar senin o güçlü auranı gölgeler. Kendini o canlı ve keskin renklerin asaletine bırak, podyumdaymış gibi yürü!

Dingin ve Zarif Yaz Paleti!

Dingin ve Zarif Yaz Paleti!

Sen o dengeli ve şanslı 'Nötr' gruptasın ama senin asıl gücün yumuşak hatlarda saklı. Çok bağıran neonlar veya çok ağır sıcak tonlar senin zarafetini kapatıyor. Sana en çok yakışan renkler; lavanta moru, bulut mavisi, duman grisi, vizon ve pudra tonları. Abartıdan uzak, çabasız bir şıklığın var. Bu pastel ve sakin tonlar senin o cool, asil ve gizemli duruşunu kusursuz bir şekilde tamamlıyor.

Monokrom ve Net Kontrast Paleti!

Monokrom ve Net Kontrast Paleti!

Senin olayın renklerin karmaşasında kaybolmak değil, net çizgilerle fark yaratmak! Tepeden tırnağa siyahlar, kar beyazı tişörtler veya jilet gibi bir gece laciverti senden daha iyi kimseye yakışamaz. Yüksek kontrastlı ve monokrom (tek renk) kombinler senin auranı anında keskinleştiriyor. Desenli, karmaşık veya çok renkli parçalar yerine düz ve asil renkleri seçtiğinde resmen devleşiyorsun. Zamansız şıklığın tanımı tam olarak sensin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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