Sana En Çok Yakışacak Rengi Buluyoruz!

Sen o dengeli ve şanslı 'Nötr' gruptasın ama senin asıl gücün yumuşak hatlarda saklı. Çok bağıran neonlar veya çok ağır sıcak tonlar senin zarafetini kapatıyor. Sana en çok yakışan renkler; lavanta moru, bulut mavisi, duman grisi, vizon ve pudra tonları. Abartıdan uzak, çabasız bir şıklığın var. Bu pastel ve sakin tonlar senin o cool, asil ve gizemli duruşunu kusursuz bir şekilde tamamlıyor.