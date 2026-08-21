Sana En Çok Yakışacak Rengi Buluyoruz!
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Bazı renkler vardır, sadece üstünde durmaz; adeta seninle bütünleşir. Tarzını, enerjini ve karakterini yansıtan o rengi birlikte bulmaya ne dersin?
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1. Sabah uyandın, yataktan kalktın. İlk olarak aynaya baktığında yüzünde nasıl bir ifade var?
2. Yataktan fırladın ama dur bir saniye: Sabah insanı mısın?
3. Bir rengin sende uyandırmasını istediğin ilk duygu ne?
4. Gece mi yoksa gündüz insanı mısın?
5. Dolabında asla ama asla yer almayacak, görsen bile arkana bakmadan kaçacağın o kıyafet parçası hangisi?
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6. Gardırobunda siyah kıyafetlerin oranı %50'den fazla mı?
7. Gün ışığında bileğinin içindeki damarlara dikkatlice baktığında en çok hangi rengi görüyorsun?
8. Saçlarında kızıl, bakır veya sıcak sarı yansımalar var mı?
Sıcak ve Canlı Sonbahar Paleti!
Keskin ve Asil Kış Paleti!
Dingin ve Zarif Yaz Paleti!
Monokrom ve Net Kontrast Paleti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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