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Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Borussia Dortmund Oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Borussia Dortmund Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:05

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda ilk maçtaki skorla mağlup Borussia Dortmund, finale yükseldi. Alman ekip, finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG'yi evinde 1-0 mağlup eden Dortmund, rövanş maçında da sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG'yi evinde 1-0 mağlup eden Dortmund, rövanş maçında da sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçı kazandıran golü, 50. dakikada tecrübeli stoper Hummels kaydetti.

Maçı kazandıran golü, 50. dakikada tecrübeli stoper Hummels kaydetti.

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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