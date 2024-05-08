Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Borussia Dortmund Oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde İlk Finalist Borussia Dortmund Oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda ilk maçtaki skorla mağlup Borussia Dortmund, finale yükseldi. Alman ekip, finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG'yi evinde 1-0 mağlup eden Dortmund, rövanş maçında da sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçı kazandıran golü, 50. dakikada tecrübeli stoper Hummels kaydetti.
Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
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