Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Salgın Hastalık, Türkiye'de de Her Geçen Gün Artıyor: Fahrettin Koca'dan 'Salgın' Açıklaması Geldi

Salgın Hastalık, Türkiye'de de Her Geçen Gün Artıyor: Fahrettin Koca'dan 'Salgın' Açıklaması Geldi

Fahrettin Koca Covid-19
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.01.2024 - 17:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artış görülen üst solunun yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşı uyardı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk grubundaki kişilere seslenerek 'Söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son dönemde toplumda pek çok kişi grip, soğuk algınlığı ve çeşitli üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi.

Son dönemde toplumda pek çok kişi grip, soğuk algınlığı ve çeşitli üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi.

Salgın dönemiyle ilgili uzman isimlerden vatandaşlara pek çok uyarı da geliyor.

Salgın dönemiyle ilgili uzman isimlerden vatandaşlara pek çok uyarı da geliyor.

Özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor.

Özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şikayetlerin arttığı bu döneme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şikayetlerin arttığı bu döneme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikâyetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çoğu virüs kaynaklı olan rahatsızlıklar, istirahat ve semptomatik tedavi ile iyileşiyor. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır.”

twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?