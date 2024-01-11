Salgın Hastalık, Türkiye'de de Her Geçen Gün Artıyor: Fahrettin Koca'dan 'Salgın' Açıklaması Geldi
Salgın Hastalık, Türkiye'de de Her Geçen Gün Artıyor: Fahrettin Koca'dan 'Salgın' Açıklaması Geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artış görülen üst solunun yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşı uyardı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk grubundaki kişilere seslenerek 'Söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır” dedi.
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Son dönemde toplumda pek çok kişi grip, soğuk algınlığı ve çeşitli üst solunum yolu hastalıklarından şikayetçi.
Salgın dönemiyle ilgili uzman isimlerden vatandaşlara pek çok uyarı da geliyor.
Özellikle risk grubundaki kişilerin bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şikayetlerin arttığı bu döneme ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu ifade etti.
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Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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