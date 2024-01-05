İstanbul’da Salgın Hastalık Paniği: Tabip Odası “Servis ve Yoğun Bakımlar Dolu” Dedi

Kış ayları ile birlikte virüsler yine aramızda gezmeye başladı. Özellikle son dönemde bir çok kişi yaşadığı hastalıklar nedeniyle hastanelere akın ediyor.

İstanbul Tabip Odası, Covid-19 ve diğer virüsler nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandığını belirterek, servis ve yoğun bakımların dolu olduğunu açıkladı.