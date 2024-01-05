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İstanbul’da Salgın Hastalık Paniği: Tabip Odası “Servis ve Yoğun Bakımlar Dolu” Dedi

İstanbul’da Salgın Hastalık Paniği: Tabip Odası “Servis ve Yoğun Bakımlar Dolu” Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.01.2024 - 11:50

Kış ayları ile birlikte virüsler yine aramızda gezmeye başladı. Özellikle son dönemde bir çok kişi yaşadığı hastalıklar nedeniyle hastanelere akın ediyor. 

İstanbul Tabip Odası, Covid-19 ve diğer virüsler nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandığını belirterek, servis ve yoğun bakımların dolu olduğunu açıkladı. 

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İstanbul Tabip Odası, Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle vaka sayılarının arttığını ve İstanbul'daki birçok hastanede servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu bildirdi.

İstanbul Tabip Odası, Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle vaka sayılarının arttığını ve İstanbul'daki birçok hastanede servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu bildirdi.

Odanın açıklamasında "Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen bilgiler İstanbul'da birçok hastanede yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönünde. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" denildi.

Odanın açıklamasında "Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen bilgiler İstanbul'da birçok hastanede yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönünde. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" denildi.

Açıklamada, hastanelerdeki son durumun düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, hastanelerdeki son durumun düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
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