Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başı, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın aile üyelerinin davasıyla belaya girmişti. Yayın durdurma kararı verilen dizi geçtiğimiz haftalar yayınlanmamıştı. Yapımın cephesinden yeni bir gelişme aktarılmış ve torunlarının davadan feragat ettiği açıklanmıştı. Bunun üzerine durdurma kararı kaldırdılı.
Peki Şakir Paşa Ailesi bu hafta var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...
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Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Var mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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