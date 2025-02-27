Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başı, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın aile üyelerinin davasıyla belaya girmişti. Yayın durdurma kararı verilen dizi geçtiğimiz haftalar yayınlanmamıştı. Yapımın cephesinden yeni bir gelişme aktarılmış ve torunlarının davadan feragat ettiği açıklanmıştı. Bunun üzerine durdurma kararı kaldırdılı.

Peki Şakir Paşa Ailesi bu hafta var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...