onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.02.2025 - 23:18

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin başı, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın aile üyelerinin davasıyla belaya girmişti. Yayın durdurma kararı verilen dizi geçtiğimiz haftalar yayınlanmamıştı. Yapımın cephesinden yeni bir gelişme aktarılmış ve torunlarının davadan feragat ettiği açıklanmıştı. Bunun üzerine durdurma kararı kaldırdılı. 

Peki Şakir Paşa Ailesi bu hafta var mı? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şakir Paşa Ailesi Dava Olayı Nedir?

Şakir Paşa Ailesi Dava Olayı Nedir?

NOW TV ekranında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle itibariyle Cevat Şakir'in torunlarının gözüne çarpmıştı. Aile üyeleri, aile itibarlarını zedelediği ve aileleri hakkında yanlış bilgilerin yer aldığı gerekçe göstererek Şakir Paşa Ailesi'nin yayınının durdurulmasını istemişti. 

Davadan çıkan kararla birlikte yeni bölümlerin çekimi yasaklanan Şakir Paşa Ailesi'nin yayınları da durdurulmuştu.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Yayın Yasağı Kaldırıldı mı?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Yayın Yasağı Kaldırıldı mı?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aileyle yapım şirketi arasında anlaşma sağlanmıştı. Torunların davadan feragat etmesiyle birlikte diziye verilen yayın durdurma kararı kaldırıldı.

Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Var mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta Var mı? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölümü Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi dizi hakkında yayını durdurma kararı alınmıştı. Dizi 25 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelmemişti. 

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi yeni bölümü ile 2 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın