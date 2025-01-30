Sahte Polis Kimliğinde "Komiser" Yerine "Komser" Yazan Şahıs Yakayı Ele Verdi
Sahte Polis Kimliğinde "Komiser" Yerine "Komser" Yazan Şahıs Yakayı Ele Verdi
Komiser kelimesi en sık yanlış yazılan kelimelerden. Okunuşta ortadaki i yutulduğu için pek çok kişi bu kelimeyi 'komser' olarak yazabiliyor ve Türkçede en sık yapılan hatalardan birine sahte kimlik yapanlar bile dikkat etmiyor. Esenler'de bir trafik çevirmesinde Mustafa Yıldız isimli araç sürücüsü sahte polis kimliğini uzattı ama kimlikteki yazım hatası Yaldız'ı ele verdi.
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Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri geçtiğimiz hafta bir denetim gerçekleştirdi.
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Kartı inceleyen polisler "başkomser" ifadesiyle karşılaştı. Turkish National Police yazısı da yamuktu.
Araçta arama yapan ekipler "başkomiser" rütbeli polis yeleği ve bir başka polis kimliği buldu.
Resmi evrakta sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen sahte polise çakar taktırdığı için 138 bin lira para cezası kesildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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