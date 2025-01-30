Sahte Polis Kimliğinde "Komiser" Yerine "Komser" Yazan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Komiser kelimesi en sık yanlış yazılan kelimelerden. Okunuşta ortadaki i yutulduğu için pek çok kişi bu kelimeyi 'komser' olarak yazabiliyor ve Türkçede en sık yapılan hatalardan birine sahte kimlik yapanlar bile dikkat etmiyor. Esenler'de bir trafik çevirmesinde Mustafa Yıldız isimli araç sürücüsü sahte polis kimliğini uzattı ama kimlikteki yazım hatası Yaldız'ı ele verdi.