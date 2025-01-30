onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sahte Polis Kimliğinde "Komiser" Yerine "Komser" Yazan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Sahte Polis Kimliğinde "Komiser" Yerine "Komser" Yazan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2025 - 13:58

Komiser kelimesi en sık yanlış yazılan kelimelerden. Okunuşta ortadaki i yutulduğu için pek çok kişi bu kelimeyi 'komser' olarak yazabiliyor ve Türkçede en sık yapılan hatalardan birine sahte kimlik yapanlar bile dikkat etmiyor. Esenler'de bir trafik çevirmesinde Mustafa Yıldız isimli araç sürücüsü sahte polis kimliğini uzattı ama kimlikteki yazım hatası Yaldız'ı ele verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri geçtiğimiz hafta bir denetim gerçekleştirdi.

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri geçtiğimiz hafta bir denetim gerçekleştirdi.

Esenler Tuna Caddesi üzerinde yapılan kontrolde üzerinde çakar bulunan bir araç durduruldu. Araç sürücüsü Mustafa Yıldız başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı.

Kartı inceleyen polisler "başkomser" ifadesiyle karşılaştı. Turkish National Police yazısı da yamuktu.

Kartı inceleyen polisler "başkomser" ifadesiyle karşılaştı. Turkish National Police yazısı da yamuktu.

Araçta arama yapan ekipler "başkomiser" rütbeli polis yeleği ve bir başka polis kimliği buldu.

Araçta arama yapan ekipler "başkomiser" rütbeli polis yeleği ve bir başka polis kimliği buldu.

Resmi evrakta sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen sahte polise çakar taktırdığı için 138 bin lira para cezası kesildi.

Resmi evrakta sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen sahte polise çakar taktırdığı için 138 bin lira para cezası kesildi.

Yıldız'ın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın