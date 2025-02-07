Sahte Brad Pitt'e Aşık Olan Kadından Sonra Sahte Elon Musk'a Aşık Olan Kadın da Dolandırıldı
Sahte Brad Pitt'e Aşık Olan Kadından Sonra Sahte Elon Musk'a Aşık Olan Kadın da Dolandırıldı
Geçtiğimiz ay sahte Brad Pitt ile sosyal medyada yazışarak aşk yaşayan kadının dramına şahitlik etmiştik. Kadın sahte Brad Pitt tarafından dolandırılmıştı ve bunu anlaması da epey zaman almıştı. Şimdiki hikayemiz ise Brezilya'dan. Brezilya'da bir kadın aynı şekilde Elon Musk ile aşk yaşadığı hayaliyle büyük bir dramla karşılaştı. Kadın Musk'a uçak yakıt parası göndermiş.
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Geçtiğimiz ay sahte Brad Pitt'in aşk macerasıyla bir kadını dolandırdığına şahitlik etmiştik. Şimdi ise sahte Elon Musk ile karşı karşıyayız.
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Brezilya'nın Formosa kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada sahte Elon Musk ile tanıştı ve ikili arasında aşk mesajları paylaşıldığı ortaya çıktı.
Sahte Elon Musk’a aşık olan yaşlı kadın, ona para gönderebilmek için iki kez kredi çekti. Durumu fark eden oğlunun ihbarı üzerine polis, dolandırıcıyı yakalamak için harekete geçti.
Yaşlı kadının, sahte Musk'a parayı gönderebilmek için evini satmayı da planladığı öğrenilirken, polisler, bölgede başka kişilerin de hedef alındığını söyledi.
Sahte Musk, kadına çiçek ve mücevher göndereceğini vaat etti, ancak bu hediyeler hiçbir zaman ulaşmadı. Daha sonra uçağına yakıt almak gibi bahanelerle kadından para talep etmeye başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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