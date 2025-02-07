Sahte Brad Pitt'e Aşık Olan Kadından Sonra Sahte Elon Musk'a Aşık Olan Kadın da Dolandırıldı

Geçtiğimiz ay sahte Brad Pitt ile sosyal medyada yazışarak aşk yaşayan kadının dramına şahitlik etmiştik. Kadın sahte Brad Pitt tarafından dolandırılmıştı ve bunu anlaması da epey zaman almıştı. Şimdiki hikayemiz ise Brezilya'dan. Brezilya'da bir kadın aynı şekilde Elon Musk ile aşk yaşadığı hayaliyle büyük bir dramla karşılaştı. Kadın Musk'a uçak yakıt parası göndermiş.