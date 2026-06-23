Sahne Şovlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak Dünyaca Ünlü 10 Rock Grubu
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Konser dediğin sadece müzik dinlemek değildir dostlar; bir ritüeldir, görsel bir şölendir! Bazı gruplar var ki, adamlar resmen 'Biz buraya sadece şarkı söylemeye gelmedik, burayı yakmaya geldik!' diyorlar. Sahnede dev robotlar yürüten mi ararsın, yoksa konser alanını alev topuna çeviren mi...
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1. Rammstein
2. Muse
3. Iron Maiden
4. AC/DC
5. Metallica
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6. Pink Floyd
7. Queen
8. Slipknot
9. Coldplay
10. Green Day
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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