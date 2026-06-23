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Sahne Şovlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak Dünyaca Ünlü 10 Rock Grubu

etiket Sahne Şovlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak Dünyaca Ünlü 10 Rock Grubu

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 18:01
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Konser dediğin sadece müzik dinlemek değildir dostlar; bir ritüeldir, görsel bir şölendir! Bazı gruplar var ki, adamlar resmen 'Biz buraya sadece şarkı söylemeye gelmedik, burayı yakmaya geldik!' diyorlar. Sahnede dev robotlar yürüten mi ararsın, yoksa konser alanını alev topuna çeviren mi...

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1. Rammstein

1. Rammstein

Adamlar resmen pirotekniğin kitabını yazmış. Konsere değil de yangının tam ortasına düşmüş gibi hissediyorsunuz. Gitarlardan fırlayan alevler, Till Lindemann'ın sırtına taktığı dev alev kanatları... Rammstein konserinden kaşınız kirpiğiniz sağlam çıkarsa şanslısınız!

2. Muse

2. Muse

Matt Bellamy ve ekibi teknolojiyi rock müzikle birleştirmeyi çok iyi biliyor. Dev LED ekranlar, sahnenin ortasında aniden beliren devasa robotlar ve hipnotize edici lazer gösterileri... Adamlar stadyumu resmen bir uzay üssüne çeviriyor!

3. Iron Maiden

3. Iron Maiden

Heavy metalin dedeleri sahne enerjisinde gençlere taş çıkartır! Şarkı aralarında sahneye fırlayan dev maskot Eddie ile grubun kapışmalarını izlemek, tiyatro oyunu izlemek gibi. Bruce Dickinson’ın bitmek bilmeyen stadyum koşuları da cabası!

4. AC/DC

4. AC/DC

Hiçbir şey değişmez ama her şey mükemmeldir! Sahneye yukardan inen dev cehennem çanları, şarkıyla senkronize patlayan gerçek toplar ve tabii ki okul üniformasıyla sahnede ördek yürüyüşü yapan 70'lik delikanlı Angus Young!

5. Metallica

5. Metallica

Onlar stadyum konserlerinin efendisi. Sahnenin ortasındaki dev boşlukta konseri en önden izleyen şanslı hayranlar, her yönden patlayan alevler ve James Hetfield'ın o ikonik 'Yeah!' nidasıyla coşan yüz binlerce insan!

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6. Pink Floyd

6. Pink Floyd

Müzik tarihinin görsel vizyonunu değiştiren grup. Sahne üstünde uçan dev şişme domuzlar, yuvarlak dev projeksiyon ekranları ve döneminin çok ötesindeki ışık mühendisliğiyle seyirciyi resmen başka bir boyuta ışınlıyorlardı.

7. Queen

7. Queen

Çok büyük prodüksiyonlara gerek yok; Freddie sahneye çıksın ve 'Ay-Oh!' desin yeter. Wembley Stadyumu'nu tek bir parmak hareketiyle ayağa kaldıran, kitle kontrolünün kitabını yazmış gelmiş geçmiş en karizmatik grup!

8. Slipknot

8. Slipknot

Sahnede sakin duran tek bir üye bile yok! Havada 360 derece dönen ve hidrolikle yükselen özel yapım perküsyon setleri, korku filmi maskeleri ve sahnede birbirine saldıran grup üyeleriyle tam bir kontrollü kaos!

9. Coldplay

9. Coldplay

Müziğin ritmine göre senkronize şekilde renk değiştiren LED bilekliklerle tüm stadyum devasa bir ışık şovuna dönüşüyor. Havada uçuşan dev balonlar ve konfeti yağmurlarıyla tam bir görsel mutluluk bombası!

10. Green Day

10. Green Day

Billie Joe Armstrong seyirciyi coşturmayı çok iyi biliyor. Her konser sahneye rastgele bir hayranı çağırıp gitar çaldırıyorlar, sonra da o gitarı hayrana hediye ediyorlar! Bitmek bilmeyen su tabancası savaşları da bonusu.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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