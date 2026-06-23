Sahne Şovlarıyla Ağzınızı Açık Bırakacak Dünyaca Ünlü 10 Rock Grubu

Konser dediğin sadece müzik dinlemek değildir dostlar; bir ritüeldir, görsel bir şölendir! Bazı gruplar var ki, adamlar resmen 'Biz buraya sadece şarkı söylemeye gelmedik, burayı yakmaya geldik!' diyorlar. Sahnede dev robotlar yürüten mi ararsın, yoksa konser alanını alev topuna çeviren mi...