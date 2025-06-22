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Sahne Adı Çocukluk Lakabı, Albümü Çıkar Çıkmaz 1 Numara Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Sahne Adı Çocukluk Lakabı, Albümü Çıkar Çıkmaz 1 Numara Oldu: Kim Bu Şarkıcı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 00:07

Keyifli bir Onedio testi daha! Sana bir şarkıcı hakkında birkaç önemli bilgi vereceğiz ve testin sonunda bu şarkıcının kim olduğunu bulmanı isteyeceğiz.

Öyle büyük ipuçları yok, önden söylemiş olalım!

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Şarkıcının nereli olduğunu önden söyleyelim. Porto Rikolu.

Şarkıcının nereli olduğunu önden söyleyelim. Porto Rikolu.

Sahne adını çocukken, her sene kutlanan bir etkinlikte giydiği kıyafetten almış. İpucu yok!

Sahne adını çocukken, her sene kutlanan bir etkinlikte giydiği kıyafetten almış. İpucu yok!

Bir şarkısının klibinde Drag Queen kılığına girdiğini gördük. Gayet ikonik bir hareket!

Bir şarkısının klibinde Drag Queen kılığına girdiğini gördük. Gayet ikonik bir hareket!

2020'den 2022'ye kadar platformda en çok dinlenen sanatçı olarak Spotify rekorlarını kırdı.

2020'den 2022'ye kadar platformda en çok dinlenen sanatçı olarak Spotify rekorlarını kırdı.

Epey büyük bir başarı!

Görselde albümlerinden birinin kapağı var. Bu büyük bir ipucu olabilir! Albüm ile ilgili şöyle bir bilgi verelim... 👇

Görselde albümlerinden birinin kapağı var. Bu büyük bir ipucu olabilir! Albüm ile ilgili şöyle bir bilgi verelim... 👇

Albüm yayımlandığı ilk günden itibaren listelerde bir numaraya yükseldi. Aynı zamanda Rolling Stone'un 'The 500 Greatest Albums of All The Time' listesinde 41. sırada. Ama bu bilgiler 2023 yılından sonra değişti. Yani kopya çekemezsiniz!

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Porto Riko basketbol takımı Los Cangrejeros de Santurce'nin ortak sahibidir.

Porto Riko basketbol takımı Los Cangrejeros de Santurce'nin ortak sahibidir.

WWE'de de yer aldı. Bayağı ilginç bir geçmişi var!

WWE'de de yer aldı. Bayağı ilginç bir geçmişi var!

Çok sayıda ödül kazanan şarkıcı, ana dilini özel hayatında kullanmayı tercih ediyor. Sosyal yaşantısında da İngilizce konuşmayı seviyor.

Yani ana dili İngilizce değil.

Peki kim bu şarkıcı?

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Ma Belle
Ma Belle
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