Sahne Adı Çocukluk Lakabı, Albümü Çıkar Çıkmaz 1 Numara Oldu: Kim Bu Şarkıcı?
Keyifli bir Onedio testi daha! Sana bir şarkıcı hakkında birkaç önemli bilgi vereceğiz ve testin sonunda bu şarkıcının kim olduğunu bulmanı isteyeceğiz.
Öyle büyük ipuçları yok, önden söylemiş olalım!
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Şarkıcının nereli olduğunu önden söyleyelim. Porto Rikolu.
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Sahne adını çocukken, her sene kutlanan bir etkinlikte giydiği kıyafetten almış. İpucu yok!
Bir şarkısının klibinde Drag Queen kılığına girdiğini gördük. Gayet ikonik bir hareket!
2020'den 2022'ye kadar platformda en çok dinlenen sanatçı olarak Spotify rekorlarını kırdı.
Görselde albümlerinden birinin kapağı var. Bu büyük bir ipucu olabilir! Albüm ile ilgili şöyle bir bilgi verelim... 👇
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Porto Riko basketbol takımı Los Cangrejeros de Santurce'nin ortak sahibidir.
WWE'de de yer aldı. Bayağı ilginç bir geçmişi var!
Çok sayıda ödül kazanan şarkıcı, ana dilini özel hayatında kullanmayı tercih ediyor. Sosyal yaşantısında da İngilizce konuşmayı seviyor.
Peki kim bu şarkıcı?
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