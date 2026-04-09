Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Aile Hekimliğinde Kurallar ve Standartlar Değişti!

Yeni yönetmelik kapsamında, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) kamu sağlık kuruluşu statüsü teyit edilerek hizmet alanlarına dair asgari fiziki standartlar yeniden belirlendi. Düzenlemeyle birlikte merkezlerdeki ortak materyallerin mülkiyeti ASM'lere devredilirken; tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin tanımları daha net bir çerçeveye oturtuldu. Ayrıca, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla asgari ekipman listesi revize edildi. Sistemdeki insan kaynağını güçlendirmek adına aile hekimi ve sağlık çalışanı istihdamına yönelik teşvikler getirildi. Doğum veya askerlik gibi gerekçelerle görevinden ayrılan hekimlerin sisteme tekrar dahil olmaları durumunda sahip olacakları öncelik hakları kesinleştirildi. Sisteme adaptasyonu hızlandırmak için personelin temel eğitimlerini göreve başladıktan sonra alabilmesinin önü açıldı; ancak uyum eğitimlerinin ilk 3 ay içinde tamamlanması zorunlu kılındı.

Sağlık çalışanlarını korumaya yönelik somut adımlar atılarak, şiddet uygulayan kişilerin kayıtlarının mevcut ASM’den alınarak öncelikle farklı bir merkeze nakledilmesi hükme bağlandı. Fiziki alanların daha verimli kullanılması amacıyla 'aşılama, bebek/çocuk izlem' ile 'gebe izlem ve üreme sağlığı' odalarına ilişkin kriterler değiştirildi. Buna göre, daha önce her dört hekim için istenen ilave oda şartı, her beş hekim için bir oda olacak şekilde güncellendi. Uygulamada atıl kaldığı tespit edilen bu alanların, doğrudan 'aile hekimliği birimi' olarak kullanılması ve böylece sistemin kapasitesinin artırılması hedeflendi.