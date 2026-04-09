Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Aile Hekimliğinde Kurallar ve Standartlar Değişti!

Sağlıkta Yeni Dönem Başladı: Aile Hekimliğinde Kurallar ve Standartlar Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2026 - 08:33

“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, aile hekimliği hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz sunulması, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve nitelikli şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Aile sağlığı merkezlerine yeni standartlar getirildi.

Aile sağlığı merkezlerine yeni standartlar getirildi.

Yürürlüğe giren yönetmelikte, aile sağlığı merkezlerinin kamu sağlık kuruluşu olduğu vurgulanırken, hizmet sunulan alanlara ilişkin asgari fiziki şartlar güncellendi. Ortak kullanılan malzemelerin aile sağlığı merkezine ait olacağı netleştirildi. Aile hekimliği birimlerinde kullanılan tıbbi cihaz ve sarf malzemeler daha açık şekilde tanımlandı. Asgari ekipman listesi güncellenerek hizmet kalitesinin artırılması da hedefler arasında yer aldı.

Sağlıkta şiddete karşı yeni adım atıldı.

Sağlıkta şiddete karşı yeni adım atıldı.

Yeni yönetmelik kapsamında, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) kamu sağlık kuruluşu statüsü teyit edilerek hizmet alanlarına dair asgari fiziki standartlar yeniden belirlendi. Düzenlemeyle birlikte merkezlerdeki ortak materyallerin mülkiyeti ASM'lere devredilirken; tıbbi cihaz ve sarf malzemelerin tanımları daha net bir çerçeveye oturtuldu. Ayrıca, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla asgari ekipman listesi revize edildi. Sistemdeki insan kaynağını güçlendirmek adına aile hekimi ve sağlık çalışanı istihdamına yönelik teşvikler getirildi. Doğum veya askerlik gibi gerekçelerle görevinden ayrılan hekimlerin sisteme tekrar dahil olmaları durumunda sahip olacakları öncelik hakları kesinleştirildi. Sisteme adaptasyonu hızlandırmak için personelin temel eğitimlerini göreve başladıktan sonra alabilmesinin önü açıldı; ancak uyum eğitimlerinin ilk 3 ay içinde tamamlanması zorunlu kılındı.

Sağlık çalışanlarını korumaya yönelik somut adımlar atılarak, şiddet uygulayan kişilerin kayıtlarının mevcut ASM’den alınarak öncelikle farklı bir merkeze nakledilmesi hükme bağlandı. Fiziki alanların daha verimli kullanılması amacıyla 'aşılama, bebek/çocuk izlem' ile 'gebe izlem ve üreme sağlığı' odalarına ilişkin kriterler değiştirildi. Buna göre, daha önce her dört hekim için istenen ilave oda şartı, her beş hekim için bir oda olacak şekilde güncellendi. Uygulamada atıl kaldığı tespit edilen bu alanların, doğrudan 'aile hekimliği birimi' olarak kullanılması ve böylece sistemin kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
