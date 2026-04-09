Araç Plakalarında Yeni Dönem: Ücretsiz Yenilenecek!

Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2026 - 08:00

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yetkili kuruluş tarafından basılan standartlara aykırı tespit edilen plakaların yenilenmesi için 'plaka basım talep belgesi' istenmeyecek ve araç plakalarından değişim için ücret talep edilmeyecek.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için 'plaka basım talep belgesi' aranmayacak. Bahse konu olan standart dışı plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek.

Yönetmelikte ayrıca, plaka basımı ve dağıtım sürecine ilişkin kayıt kapsamı da genişletildi.

Buna göre, artık plaka basımının ardından alınan fotoğraf kayıtları da sisteme dahil edilecek. 

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi. Yönetmeliğe göre, laka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak. Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek. Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
