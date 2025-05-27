Sağlıklı ve Mutlu Bir Cinsel Yaşam İçin Öneriler
Birbirinin yerine kullanılan 'cinsellik' ve 'seks' sözcüklerinin anlamları birbirinden farklıdır. Psikolojik, fizyolojik, toplumsal ve kültürel boyutları olan 'cinsellik', insanın doğuştan getirdiği cinsiyetine ait özelliklerin tümüdür ve kişinin biyolojik cinsiyeti, ses tonu, giyimi, saç şekli, yürüyüşü, oturuş şekli cinselliğinin bir parçasıdır. Dokunma, öpüşme, sevişme ve cinsel ilişki gibi eylemleri içeren 'seks'; sevginin ve zevkin, ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır. 'Seks yapmak'; kendini ve ötekini anlamaya çalışarak, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir 'performans hedefi koymadan', kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir 'armağan gibi' paylaşabilme, anima ve animus dengelenmesi yapabilme, romantizm ve erotizm uyumunu sağlayabilme, ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bu sanatı icra eden, üreme olmaksızın seksi ve seks olmaksızın üremeyi gerçekleştirebilen tek canlı olan insanoğlu, seksin zevkini biyolojik üreme amaçlarından ayırmakla büyük bir sıçrama yapmıştır. Bu sıçramada seks; döllenmeyle ve gebe kalmayla, boşalma ve orgazm olmayla, cinsel doyum ve rahatlamayla, karşılıklı iyilik hali ve mutlu bir ilişkiyle, yetişkin oyunlarıyla ve yakınlaşma çabalarıyla, güzellik ve doğrulukla, kendinden emin olmakla ve zevki aramakla, sevgi ve aşkla ilişkilidir.
Cinsellik ve Erotik Zeka
Erotizmin ve Romantizmin Dansında Duygusal ve Cinsel Tatmin
Cinsel Mutluluğun Sırları
Seks Yapılan Ortamı Yeniden Yapılandırın:
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