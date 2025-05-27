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Sağlıklı ve Mutlu Bir Cinsel Yaşam İçin Öneriler

etiket Sağlıklı ve Mutlu Bir Cinsel Yaşam İçin Öneriler

Cem Keçe
Cem Keçe - yazio
27.05.2025 - 11:20

Birbirinin yerine kullanılan 'cinsellik' ve 'seks' sözcüklerinin anlamları birbirinden farklıdır. Psikolojik, fizyolojik, toplumsal ve kültürel boyutları olan 'cinsellik', insanın doğuştan getirdiği cinsiyetine ait özelliklerin tümüdür ve kişinin biyolojik cinsiyeti, ses tonu, giyimi, saç şekli, yürüyüşü, oturuş şekli cinselliğinin bir parçasıdır. Dokunma, öpüşme, sevişme ve cinsel ilişki gibi eylemleri içeren 'seks'; sevginin ve zevkin, ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır. 'Seks yapmak'; kendini ve ötekini anlamaya çalışarak, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza ve hissetmeye odaklanarak, herhangi bir 'performans hedefi koymadan', kimseyi tatmin etme zorlantısı olmadan, zamandan koparak, yavaş, ritmik ve uyumlu bir şekilde salınarak, haz alıp, haz verebilme, ruhu ve bedeni bir 'armağan gibi' paylaşabilme, anima ve animus dengelenmesi yapabilme, romantizm ve erotizm uyumunu sağlayabilme, ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Bu sanatı icra eden, üreme olmaksızın seksi ve seks olmaksızın üremeyi gerçekleştirebilen tek canlı olan insanoğlu, seksin zevkini biyolojik üreme amaçlarından ayırmakla büyük bir sıçrama yapmıştır. Bu sıçramada seks; döllenmeyle ve gebe kalmayla, boşalma ve orgazm olmayla, cinsel doyum ve rahatlamayla, karşılıklı iyilik hali ve mutlu bir ilişkiyle, yetişkin oyunlarıyla ve yakınlaşma çabalarıyla, güzellik ve doğrulukla, kendinden emin olmakla ve zevki aramakla, sevgi ve aşkla ilişkilidir.

Cinsellik ve Erotik Zeka

Cinsellik ve Erotik Zeka

Uzun vadeli yakın ilişkilerde, sevdiklerimizin çoğu zaman en iyi arkadaş ve erotik ortak olmasını bekleriz. Ancak iyi ve kararlı seks, 'güvenlik ve güvenli bağlanma ihtiyacı', 'yenilik ve sürpriz ihtiyacı', 'ulaşılmazlık ihtiyacı', 'gizem ihtiyacı' ve 'yasağı delme ihtiyacı' gibi çelişkili ihtiyaçları beraberinde getirir. Sevgi ve güvenlik, 'bedensel, tinsel ve duygusal yakınlığa' ihtiyaç duyarken, şehvet (tutku) ve cinsel arzular da 'erotizme' ihtiyaç duyar. Cinsel ve erotik anlamda zeki olmak ve tatmin edici bir cinsel hayat yaşamak için kendini ve ötekini bilme anlamına gelen 'erotik zeka'; fiziksel görünüm ya da baştan çıkarmada olağanüstü yeteneklere sahip olmak gibi özelliklere bağlı değildir. Erotik zekâ, partnerimizle zamandan kopma, cinsel, bedensel, tinsel ve duygusal olarak bağlantı kurabilme ve bağlantıda kalabilme becerimizden geçer. Erotik zekâ, kişinin kendi cinsel duygularını anlaması, partnerinin cinsel duygularına empati beslemesi ve cinsel duygularını yaşamını zenginleştirecek biçimde düzenleyebilme yetisidir. Erotik zekâyı altı ana faktör altında değerlendirebiliriz: (1) Bedenimizin ve cinsel organlarımızın özyönetimini sağlamak, (2) bedenimize ve cinsel arzularımıza dair özfarkındalık geliştirmek, (3) erotik sohbetleri yönetmek, (4) partner ilişkilerini erotizm ve romantizm dengesinin üzerine kurmak, (5) fetişlerin ve cinsel fantezilerin kullanılmasıyla sekse dair iç motivasyonumuzu arttırmak ve (6) cinsel sorunlara odaklanıp mutsuz olmak yerine çözüme odaklanıp cinsel yaşamda mutlu olmaya odaklanmak.… Erotik zekânın bu altı bileşenini kullanmada en önemli aracımız beynimizdir, çünkü en büyük ve etkili cinsel organımız beynimizdir. Bu nedenle yaratıcı olmamız, geleneksel modellerden biraz uzaklaşarak partnerimizle birbirimizi mutlu etmek için yalnızca bedenimizi, zihnimizi, tinimizi değil, cinsel duygumuz olan şehvetimizi de açığa çıkarmamız önemlidir. Erotik zekâ, kişinin cinsel yaşamında çok daha dengeli ve şehvetli olmasını sağlar. Erotik zekânın gelişmesinde ilk aşama partnerin cinsel duygularını algılamaktır, buna kısaca 'empati' adı verilir. Kişinin kendini partnerinin yerine koyup onun gibi düşünüp hissetmesi anlamına gelen empati, erotik zekânın ilk ve en önemli kısmını oluşturur. İkinci aşamada şehvet ve cinsel fanteziler üzerinde akıl yürütme ve sonuca varma yer alır. Üçüncü aşama, kişinin kendi cinsel duygularını fark etmesi ve yönetmesini içerir, buna 'özempati' adı verilir. Bireyin hissettiği cinsel duyguları partnerinin cinsel duygularıyla dengelemesi ve buna göre davranması erotik zekânın son aşamasıdır.

Erotizmin ve Romantizmin Dansında Duygusal ve Cinsel Tatmin

Erotizmin ve Romantizmin Dansında Duygusal ve Cinsel Tatmin

Erotizm ve romantizm seksin olmazsa olmazlarıdır. Erkeğin partnerini duygusal olarak tatmin etmesinin birçok yolu vardır ama bunların en iyi 8 yolu şöyledir: (1) Partnerinize her fırsatta aşkla dokunun, (2) partnerinizi ilgiyle dinleyin ve anladığınızı ona gösterin, (3) partnerinizle birlikte kaliteli vakit geçirin ve ondaki en ufak şeylere dikkat edin, (4) partnerinizi hayatınızın merkezine alın ve onu biricik kılın, “herkesten ve her şeyden kıymetlisin” mesajını verin, (5) partnerinize bol bol romantizm sunun, (6) partnerinizi aşkla arzulayın, (7) partnerinize düzenli ve güvenli bir yaşam sunun ve (8) partnerinize karşı nazik olun. Kadının da partnerini duygusal olarak tatmin etmesinin birçok yolu vardır ama bunların en iyi 8 yolu şöyledir: (1) Partnerinizin yaptıklarını ve başarılarını fark edip, bol bol takdir edin, (2) partnerinizin performansını överek erkekliğini onaylayın, (3) partnerinizin varlığına ve sunduklarına ihtiyaç duyduğunuzu “Benim için …….. yapmana ihtiyacım var” cümle kalıbıyla ona gösterin, (4) partnerinize bol bol erotizm sunun, (5) partnerinize aşkla hizmet davranışlarında bulunun,(6) sizi mutlu etmeyi başardığını partnerinize gülümseyerek gösterin, (7) partnerinizin yalnız kalma ihtiyacına saygı gösterin ve (8) partnerinizin ailesi ile iyi geçinin ve onun hatırı için akraba ilişkilerini aklınızla yönetin.

Cinsel Mutluluğun Sırları

Cinsel Mutluluğun Sırları

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam, bireylerin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler. Cinsellik, yaşamın doğal ve önemli bir parçasıdır. Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam, iletişim, sağlıklı yaşam tarzı, stres yönetimi, cinsel sağlık kontrolü ve duygusal bağ kurma gibi temel unsurlara dayanır. Aşağıdaki önerileri uygulayarak, cinsel yaşamınızı iyileştirebilir ve genel yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Cinsellik, yaşamın doğal ve önemli bir parçasıdır ve bu alanda sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek, uzun vadede mutluluk ve tatmin sağlar.

1- İletişim Kurun: Partnerinizle cinsellik hakkındaki düşünceleriniz, istekleriniz ve sınırlarınız hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Bu, karşılıklı anlayışı ve tatmini artırır. Partnerinizin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak için dikkatlice dinleyin. Empati ve anlayış, cinsel yaşamın kalitesini yükseltir.

2- Sağlıklı Yaşam Tarzı Benimseyin: Beslenme düzeninizde meyve, sebze, tam tahıl ve sağlıklı yağlara yer verin. Beslenme, cinsel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Fiziksel aktivite, genel sağlığı iyileştirir ve cinsel performansı artırır. Aerobik egzersizler, direnç antrenmanları ve esneklik çalışmaları, cinsel yaşamı destekler. Kaliteli uyku, vücudun onarım süreçlerini destekler ve enerji seviyelerini yükseltir.

3- Stresi Yönetin: Stres ve anksiyete ile başa çıkmak için mindfulness ve meditasyon tekniklerini uygulayın. Yoga, derin nefes alma ve gevşeme egzersizleri gibi rahatlama teknikleri, zihinsel ve fiziksel rahatlamayı sağlar.

4- Cinsel Sağlığı Kontrol Edin: Cinsel sağlık sorunlarını önlemek ve erken teşhis etmek için düzenli sağlık kontrollerine gidin. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunun. Korunmasız cinsel ilişkiden kaçının ve gerektiğinde koruyucu yöntemler kullanın.

5- Fiziksel ve Duygusal Bağ Kurun: Partnerinizle fiziksel ve duygusal yakınlığı artırın. Sarılmak, öpüşmek ve dokunmak, ilişkinizi güçlendirir. Romantik jestler, birlikte geçirilen kaliteli zaman ve sürprizler, ilişkinizin romantik yönünü güçlendirir.

6- Cinsel Eğitim ve Bilinçlendirme: Cinsel anatomiyi ve kendi vücudunuzu tanıyın. Bu, cinsel tatminin artmasına yardımcı olur. Cinsel sağlık hakkında bilgi sahibi olun ve bu bilgiyi partnerinizle paylaşın.

7- Cinsel İstek ve İhtiyaçları Dengeleyin: Partnerinizle cinsel istek ve ihtiyaçlarınızı uyumlu hale getirin. Bu, cinsel yaşamda tatmini artırır. Her bireyin cinsel istek ve ihtiyaçları farklı olabilir. Bu farklılıkları kabul edin ve anlayışlı olun.

8- Cinsel Fantezi ve Yeniliklere Açık Olun: Cinsel yaşamı canlandırmak için yeni pozisyonlar, fanteziler veya oyuncaklar deneyin. Cinsel fantezi ve yeniliklere açık olun. Bu, cinsel yaşamı daha heyecanlı ve tatmin edici hale getirebilir.

9. Cinsel Sorunlar İçin Yardım Alın: Cinsel işlev bozuklukları veya ilişkisel sorunlar yaşıyorsanız, bir cinsel terapistten MetaSeks Cinsel Terapi yardımı alın. Benzer deneyimler yaşayan bireylerle destek gruplarına katılmak, cinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmada yardımcı olabilir.

10- Kendi Kendine Bakım: Kendi fiziksel ve duygusal sağlığınıza özen gösterin. Kendinizi iyi hissettiğinizde, cinsel yaşamınız da olumlu yönde etkilenir. Kendinize olan güveni artırmak için pozitif düşünce ve kendini sevme pratiği yapın.

Seks Yapılan Ortamı Yeniden Yapılandırın:

Seks Yapılan Ortamı Yeniden Yapılandırın:

Ülkemizdeki evlerin çoğu, çiftlerin sağlıklı bir cinsellik yaşamaları için uygun değildir. Yeni bina yapımının ve tadilatların arttığı şu günlerde hem evinde tadilat yaptıracaklara hem de Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ve inşaat sektörü çalışanlarının dikkatini odaların ses yalıtımına, ebeveyn banyosunu ve ev ergonomisine çekmek istiyoruz. Özellikle evde diğer aile büyükleriyle birlikte yaşayan evli çiftler ve çocuklu çiftler odalardaki yalıtımın yetersiz olması sebebiyle cinsel yaşamlarında sıkıntı yaşayabiliyorlar.

Sevişme sırasında çıkardıkları seslerin duyulacağı endişesiyle kendilerini kontrol etmek zorunda kalıyorlar ve cinsellikten keyif alamıyorlar. Hatta bu durum zamanla çift arasında tartışmalara ve cinsel sorunlara da yol açabiliyor. Bu nedenle Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yeni evlerde ses yalıtımına ve ebeveyn banyosu yapımına özen göstermesi, ülkemizin cinsel sağlığı ve toplumsal huzuru için çok önemli bir meseledir. Ayrıca yasa koyucuların ve diğer yasal mercilerinde İskân Kanunlarında ses yalıtımını ve ebeveyn banyosu yapımını zorunlu kılması gerekir.

Her yıl yaz aylarında çok sayıda aile evlerinde tadilat yapıyor ve inşaat sektörü canlanıyor. Evlerde yapılan fiziki değişikliklerde cinsel yaşamın da dikkate alınması gerekiyor. Ergonomi dediğimiz kavram bizim ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Ergonomiyi kısaca fiziksel çevrenin insanla uyumunun sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı ve mutluluğu için ergonominin önemi büyüktür. Evin tasarımı kişilerin ihtiyaçlarına uyun olduğunda hem hayatları daha kolaylaşır hem de aile ve iş hayatındaki verimlilikleri artar. Ev ergonomisi cinsel mutluluğa da katkı sağlar. Anne-babaların sevişirken çıkardığı sesleri duymak çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Cinsel ilişki sırasında kişiler özgür olmalı ve diledikleri gibi kendilerini ifade edebilmelidir, ancak odaların yalıtımı yetersiz olduğunda anne-babaların çıkardığı sesler çocuklar tarafından duyulabilir.

Özellikle küçük yaştaki çocuklar sevişme seslerini yanlış anlamlandırabilir ve babalarının annelerine kötü bir şey yaptığını düşünerek, babaya karşı öfke duyabilirler. Yine küçük yaşta bu tür sesleri duymak çocukta cinselliğe ilişkin vaktinden önce bir merak ve ilgi gelişmesine neden olabilir. Sağlıklı bir cinsel yaşam için mahremiyet çok önemlidir. Mahremiyet insanın özelidir, bir ihtiyaçtır ve bir özgürlüktür. Ebeveynler mahremiyet anlayışını ve utanma duygusunu, küçük yaşlardan itibaren çocuklarına kazandırmalıdır. Çünkü mahremiyet duygusu geliştiren çocukların istismar riski azalırken, sağlıklı cinsel kimlik gelişimleri de hızlanır. Mahremiyet duygusu çocuğu istismarlara karşı koruyan bir sigortadır. Evlerde anne-babaya ait bir ebeveyn banyosunun bulunması çok önemlidir. Bizim toplumumuzda inançlarımız gereği cinsel ilişkiden sonra banyo yapılır, ancak ebeveyn banyosu olmadığında çiftler sıkıntı yaşayabiliyorlar ve eğer ev kalabalıksa banyo yapmamak için cinsel ilişkiye girmekten bile kaçınabiliyorlar. Özellikle anne-babalarıyla birlikte oturan yeni evli çiftlerde bu duruma sık rastlanıyor. Yeni gelin kayınvalide ve kayınpederden utandığı için eşiyle birlikte olmak istemiyor ve zamanla bu cinsel isteksizliğe dönüşebiliyor. Cinsel isteksizlikle bize başvuran genç çiftlerin çoğunda sorun bundan kaynaklanabiliyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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