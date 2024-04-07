Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sağlığınız İçin Diğerlerine Nazaran Ekstra Dikkatli Olmanız Gereken 10 Temizlik Maddesi

etiket Sağlığınız İçin Diğerlerine Nazaran Ekstra Dikkatli Olmanız Gereken 10 Temizlik Maddesi

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 15:16

Temiz yaşam alanları için sıklıkla kullandığımız temizlik ürünleri, masum görünseler de aslında öyle değiller. Pek çok alanda kullandığımız bu temizlik ürünlerinden bazıları, çok güçlü maddeler barındırıyor ve insan sağlığını riske atabiliyor. Sıraladığımız temizlik maddelerini kullanırken dikkatli olmanızda fayda var!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çamaşır suları.

Hepimizin evinde mutlaka bulunan çamaşır suyu o kadar da masum değil. Çok güçlü bir temizlik malzemesi ama yanlış kullanıldığında solunum yolu tahrişine yol açabilir ve kıyafetlere zarar verebilir. Elbet bir gün o tişörtte çamaşır suyu lekesi olacak! 😅

2. Çok amaçlı temizleyiciler.

2. Çok amaçlı temizleyiciler.

Bu temizlik malzemelerinin artısı ve eksisi de aynı: Pek çok alanda kullanılmaları. Her ne kadar masum gözükseler de bazı bileşenleri alerjik reaksiyona ve astım gibi hastalıklara yol açabilir.

3. Cam temizleyiciler.

Cam temizleyiciler genellikle amonyak içerir. Amonyak, deride tahriş yaratabileceği gibi solunum yollarına da zarar verebilen bir bileşendir. Yani cam temizleyicileri yanlış kullanırsanız, pencerelerinizin temiz olmasını isterken kendi sağlığınıza zarar verebilirsiniz.

4. Oda kokuları ve hava temizleyiciler.

Hangimiz bulunduğu ortamın temiz ve güzel kokmasını istemez ki? Hava temizleyiciler ve oda kokuları yardımımıza koşsalar da çok maruz kalındığında yine alerjik reaksiyonlara yol açabilir. En temiz ve güvenli olanı ise doğal yollarla havalandırmak ve temizlemek.

5. Mutfak temizleyicileri.

Yemek hazırlayıp yaptığımız tezgahın temiz olmasına hepimiz dikkat ederiz. Ama dikkat etmemiz gereken en önemli şey ise tezgahı temizlerken kullandığımız temizlik ürünleri. Dikkatli olmadığınızda yemeklere, kesme tahtalarına ve hatta kaşıklara bile bulaşma riski var. Bu yüzden tezgahı bu ürünlerle temizledikten sonra iyice duruladığınızdan emin olmalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Beyaz sirke.

Doğal temizlik maddelerinden biri olan sirkenin en çok beyaz yapıda olanı kullanılır. İyi bir temizlik malzemesi olmasına rağmen mermer ve granit gibi yüzeylerde zarara yol açabilir. Her şeyde olduğu gibi sirkenin de makul miktarda kullanılması önemli.

7. Amonyak.

7. Amonyak.

Sırada güçlü bir kimyasal var: Amonyak. Kullandığınızda keskin bir koku ve yoğun bir buhar ortaya çıkar. Her ne kadar güçlü bir temizlik malzemesi olsa da solunum yolunuza ve cildinize zarar verme oranı yüksek.

8. Hidrojen peroksit.

8. Hidrojen peroksit.

Daha çok kozmetik, ilaç ve tekstil sektörlerinde kullanılan hidrojen peroksit, halk arasında 'oksijenli su' olarak bilinir. Çok düşük orandaki hidrojen peroksit çözeltisi, her ne kadar saçları sarartmada ve yüzey temizliğinde kullanılsa da hiçbir alanda kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

9. Boraks.

9. Boraks.

Genellikle çocuklar için eğlence malzemesi haline gelen slime, boraks ve çeşitli malzemelerden oluşuyor. Genellikle doğal bir temizlik malzemesi olarak bilinse de pek tabii çeşitli kimyasallardan oluşuyor. Yeterli miktarda kullandığınızda büyük zararlara yol açmaz ama fazlasını kullandığınızda cildiniz tahriş olabilir.

10. Çok amaçlı banyo temizleyicileri.

Banyo ve lavabo suları, küflenme ve kireçlenmeyi de beraberinde getirir. Genel olarak kireçli yüzeylerde kullanılan banyo temizleyicilerine uzun süre maruz kalındığında solunum yolunda tahribatlara yol açabilir. Banyolar daha kapalı alanlar olduğu için pek hava almaz, bu yüzden bu ürünleri az miktarda ve hızlı bir şekilde kullanmak gerekir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın