Sağlığınız İçin Diğerlerine Nazaran Ekstra Dikkatli Olmanız Gereken 10 Temizlik Maddesi
Sağlığınız İçin Diğerlerine Nazaran Ekstra Dikkatli Olmanız Gereken 10 Temizlik Maddesi
Temiz yaşam alanları için sıklıkla kullandığımız temizlik ürünleri, masum görünseler de aslında öyle değiller. Pek çok alanda kullandığımız bu temizlik ürünlerinden bazıları, çok güçlü maddeler barındırıyor ve insan sağlığını riske atabiliyor. Sıraladığımız temizlik maddelerini kullanırken dikkatli olmanızda fayda var!
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1. Çamaşır suları.
2. Çok amaçlı temizleyiciler.
3. Cam temizleyiciler.
4. Oda kokuları ve hava temizleyiciler.
5. Mutfak temizleyicileri.
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6. Beyaz sirke.
7. Amonyak.
8. Hidrojen peroksit.
9. Boraks.
10. Çok amaçlı banyo temizleyicileri.
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