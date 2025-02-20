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Sadece Lüks Otellerin Lobisinde Duyup da Dinlemeye Doyamayacağımız 11 Şarkı

etiket Sadece Lüks Otellerin Lobisinde Duyup da Dinlemeye Doyamayacağımız 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.02.2025 - 21:56

Bazı anlar, tıpkı lüks bir otelin lobisinde çalan bir şarkı gibi beynimizde takılı kalır. Şarkı olmaktan çıkıp, bir 'an' olarak hafızamıza kazınırlar. Sadece şarkıları dinlemekle kalmaz, aynı zamanda hep aynı yerde kalırız. İşte öyle  şarkılar var ki, lüks bir otelin lobi atmosferini aratmayan bir his bırakır. Bu şarkılara bir göz atın.

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1. Falsa Moneda

2. Far Away

3. The Girl With the Sun in Her Eyes

4. End of An Era

5. Silence

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6. Beautiful Tango

7. Candlelight

8. Une Belle Histoire

9. Hotel California

10. Tu Vuo Fa L'Americano

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11. All Alone Am I

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