Sadece Lüks Otellerin Lobisinde Duyup da Dinlemeye Doyamayacağımız 11 Şarkı
Sadece Lüks Otellerin Lobisinde Duyup da Dinlemeye Doyamayacağımız 11 Şarkı
Bazı anlar, tıpkı lüks bir otelin lobisinde çalan bir şarkı gibi beynimizde takılı kalır. Şarkı olmaktan çıkıp, bir 'an' olarak hafızamıza kazınırlar. Sadece şarkıları dinlemekle kalmaz, aynı zamanda hep aynı yerde kalırız. İşte öyle şarkılar var ki, lüks bir otelin lobi atmosferini aratmayan bir his bırakır. Bu şarkılara bir göz atın.
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1. Falsa Moneda
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2. Far Away
3. The Girl With the Sun in Her Eyes
4. End of An Era
5. Silence
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6. Beautiful Tango
7. Candlelight
8. Une Belle Histoire
9. Hotel California
10. Tu Vuo Fa L'Americano
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11. All Alone Am I
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