Sadece Kadınların Çok İyi Bildiği Kadınlar Arası Uygulanan 15 Kural
Sadece Kadınların Çok İyi Bildiği Kadınlar Arası Uygulanan 15 Kural
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, kadınlar arasında söylenmeden yapılan kurallara bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer kurallar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Bir kadının zor durumda olduğunu görürseniz hemen yanına gidip ona destek olmanız gerekir."
2. "Elbisesinde bir sorun olduğunu gördüğünüz bir kadını (örneğin, eteğinin ucu kalkmış olabilir) uyarmanız kadınların en basit görevlerinden birisidir."
3. "Önünden yürürken beni bir kontrol etsene derse, regl kanı lekesi var mı diye arkasını çaktırmadan kontrol etmen gerektiğini söylüyordur."
4. "Tokalar her zaman kadınlar arasında paylaşılır."
5. "Arkadaşlarını arabayla eve bıraktıktan sonra kendi evine gitmeden önce onların eve girmelerini beklemen gerekir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Arkadaşın içeceğini masaya bırakıp bir yere gittiyse o gelene kadar içeceğine göz kulak olmak senin sorumluluğundur."
7. "Takip edildiğini söyleyen bir kadın varsa tanımasan bile onun yanında durmak görevindir."
8. "Bir kadın elbiseni övüyorsa ve bahsi geçen elbisenin cepleri varsa hemen ellerini cebine koyup 'cepleri var!' demen gerekir."
9. "Fazladan pedin varsa her zaman başkalarıyla paylaşmaya hazır olman gerekir."
10. "Eğer bir kadın tuvalette kendi başına ağlıyorsa onun yanında durmaya hazır olmalısın."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Eğer fotoğraf çekmeye çalışan bir grup kadın görürsen hemen onlar için fotoğraf çekmeyi teklif etmelisin."
12. "Bir arkadaşının eski sevgilisi ile asla beraber olmazsın."
13. "Bir kadın tuvalette kusuyorsa, onun çıkmasını bekleyip iyi olduğundan emin olman gerekir."
14. "Eğer birisi arkadaşının kilosuyla dalga geçiyorsa hemen o sohbeti sonlandırman gerekir."
15. "Eğer bir kadının dişinde ruj kalmışsa onu uyarmak senin kutsal görevin olur."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın