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Sadece Kadınların Çok İyi Bildiği Kadınlar Arası Uygulanan 15 Kural

Sadece Kadınların Çok İyi Bildiği Kadınlar Arası Uygulanan 15 Kural

Aden
Aden - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 16:01

Bugün, kadınlar arasında söylenmeden yapılan kurallara bakacağız. 

Sizin de aklınıza benzer kurallar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir kadının zor durumda olduğunu görürseniz hemen yanına gidip ona destek olmanız gerekir."

1. "Bir kadının zor durumda olduğunu görürseniz hemen yanına gidip ona destek olmanız gerekir."

2. "Elbisesinde bir sorun olduğunu gördüğünüz bir kadını (örneğin, eteğinin ucu kalkmış olabilir) uyarmanız kadınların en basit görevlerinden birisidir."

2. "Elbisesinde bir sorun olduğunu gördüğünüz bir kadını (örneğin, eteğinin ucu kalkmış olabilir) uyarmanız kadınların en basit görevlerinden birisidir."

3. "Önünden yürürken beni bir kontrol etsene derse, regl kanı lekesi var mı diye arkasını çaktırmadan kontrol etmen gerektiğini söylüyordur."

3. "Önünden yürürken beni bir kontrol etsene derse, regl kanı lekesi var mı diye arkasını çaktırmadan kontrol etmen gerektiğini söylüyordur."

4. "Tokalar her zaman kadınlar arasında paylaşılır."

4. "Tokalar her zaman kadınlar arasında paylaşılır."

'Yanında sadece bir tane toka kaldıysa durum farklı oluyor tabii. O zaman o tokayı sonuna kadar koruman gerekir.'

5. "Arkadaşlarını arabayla eve bıraktıktan sonra kendi evine gitmeden önce onların eve girmelerini beklemen gerekir."

5. "Arkadaşlarını arabayla eve bıraktıktan sonra kendi evine gitmeden önce onların eve girmelerini beklemen gerekir."
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6. "Arkadaşın içeceğini masaya bırakıp bir yere gittiyse o gelene kadar içeceğine göz kulak olmak senin sorumluluğundur."

6. "Arkadaşın içeceğini masaya bırakıp bir yere gittiyse o gelene kadar içeceğine göz kulak olmak senin sorumluluğundur."

7. "Takip edildiğini söyleyen bir kadın varsa tanımasan bile onun yanında durmak görevindir."

7. "Takip edildiğini söyleyen bir kadın varsa tanımasan bile onun yanında durmak görevindir."

8. "Bir kadın elbiseni övüyorsa ve bahsi geçen elbisenin cepleri varsa hemen ellerini cebine koyup 'cepleri var!' demen gerekir."

8. "Bir kadın elbiseni övüyorsa ve bahsi geçen elbisenin cepleri varsa hemen ellerini cebine koyup 'cepleri var!' demen gerekir."

9. "Fazladan pedin varsa her zaman başkalarıyla paylaşmaya hazır olman gerekir."

9. "Fazladan pedin varsa her zaman başkalarıyla paylaşmaya hazır olman gerekir."

10. "Eğer bir kadın tuvalette kendi başına ağlıyorsa onun yanında durmaya hazır olmalısın."

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11. "Eğer fotoğraf çekmeye çalışan bir grup kadın görürsen hemen onlar için fotoğraf çekmeyi teklif etmelisin."

11. "Eğer fotoğraf çekmeye çalışan bir grup kadın görürsen hemen onlar için fotoğraf çekmeyi teklif etmelisin."

'Ayrıca çok güzel çıktıklarını söylemeyi de unutma.'

12. "Bir arkadaşının eski sevgilisi ile asla beraber olmazsın."

12. "Bir arkadaşının eski sevgilisi ile asla beraber olmazsın."

13. "Bir kadın tuvalette kusuyorsa, onun çıkmasını bekleyip iyi olduğundan emin olman gerekir."

13. "Bir kadın tuvalette kusuyorsa, onun çıkmasını bekleyip iyi olduğundan emin olman gerekir."

'Özellikle barlarda tuvaletler kadınlar için güvenli bölgeler gibi işler ve bütün kadınlar birbirine destek olur.'

14. "Eğer birisi arkadaşının kilosuyla dalga geçiyorsa hemen o sohbeti sonlandırman gerekir."

14. "Eğer birisi arkadaşının kilosuyla dalga geçiyorsa hemen o sohbeti sonlandırman gerekir."

'Zaten kadınlar için hayat zor, bir de kilo ile uğraşamayız.'

15. "Eğer bir kadının dişinde ruj kalmışsa onu uyarmak senin kutsal görevin olur."

15. "Eğer bir kadının dişinde ruj kalmışsa onu uyarmak senin kutsal görevin olur."

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