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Sadece Çok Titiz İnsanların Bildiği 10 Temizlik Sırrı

etiket Sadece Çok Titiz İnsanların Bildiği 10 Temizlik Sırrı

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 12:31

Temizliğin her köşesinde mükemmellik arıyorsanız, işte sadece çok titiz insanların bildiği 10 temizlik sırrı!

Keyifli okumalar! 

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1. Süpürgeyi iki yöne doğru kullanmak.

Gerçekten temiz halılar ve kilimler için tek yönde süpürmek yeterli değildir. Titiz temizlikçiler iki yönde süpürür: önce dikey, sonra yatay. Böylece halı ve kilimleriniz çok daha temiz olur.

2. Temizlikte akıllı çözümler kullanmak!

Ev temizliğinin en püf noktalarından biri akıllı temizliktir. Kendinizi çok fazla yormadan evi tertermiz yapmak da gayet mümkün. Yeter ki doğru akıllı çözümü bulun.

3. Mikrofiber bezin nasıl bir kurtarıcı olduğunu anlamak.

Gerçek temizlik uzmanları mikrofiber bezin nasıl hayat kurtardığını çok iyi bilir ve her alan için ayrı bir bez kullanır.

4. Tavan ve duvar temizliğini es geçmemek!

Toz ve kir sadece yerlerde birikmez. Tavan ve duvarlarınızı düzenli olarak süpürge veya özel temizleme aparatları ile temizleyin. Özellikle köşeler ve ışıklandırma etrafında toz birikebilir.

5. Fırını düzenli olarak temizlemek.

Fırının içindeki yağ ve yemek kalıntılarını temizlemek için bir gece boyunca fırına su dolu bir kap ve içinde biraz amonyak koyun. Sabah, yağ kalıntıları kolayca temizlenir.

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6. Süpürgelikleri temiz tutmak.

Süpürgelikler genellikle göz ardı edilir, ancak onlar da diğer yüzeyler gibi toz ve kir toplar. Düzenli olarak nemli bir bezle silmek, bir odanın genel temizliği üzerinde büyük bir fark yaratabilir.

7. Ulaşılmaz kirler için diş fırçası kullanmak!

Diş fırçası, ulaşılması zor yerlerin temizliği için mükemmel bir araçtır. İster musluk çevresinde, ister fayans derzlerinde veya takılarınızda olsun, diş fırçası büyük fırçaların ulaşamadığı kirleri temizleyebilir.

8. Zeytin yağı ile çelik yüzeyleri parlatmak!

Paslanmaz çelik cihazlar kolayca parmak izi ve leke gösterebilir. Hafif bir deterjanla temizledikten sonra, mikrofiber bir beze biraz zeytinyağı dökün ve yüzeyi parlatın. Bu, çelik yüzeyleri parlak ve gelecekteki lekelere karşı daha dirençli hale getirir.

9. Aydınlatma düğmeleri ve kapı kollarını her gün temizlemek!

Aydınlatma düğmeleri ve kapı kolları, sık dokunulan ve mikrop ve kir barındırabilen alanlardır. Bunları düzenli olarak dezenfektan bir bezle silmek, bu sık dokunulan yüzeylerin temiz ve hijyenik kalmasını sağlar.

10. Çamaşır makinesini sık sık temizlemek!

Çamaşır makineleri zamanla kir ve kireç biriktirir. Ayda bir kez makineyi boş çalıştırarak içine beyaz sirke ekleyin. Bu, hem makinenin ömrünü uzatır hem de giysilerinizin daha temiz olmasını sağlar.

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