Saç Protezi Videosu Sosyal Medyada Gündem Yarattı: Müşteri Memnun, İzleyici Şaşkın!
Saç Protezi Videosu Sosyal Medyada Gündem Yarattı: Müşteri Memnun, İzleyici Şaşkın!
Bir saç protezcisinin reklam amaçlı çektiği video, sosyal medyada çok konuşuldu. Videoda, sonucun gösterildiği anlar, birçok kişi tarafından başarısız olarak değerlendirildi.
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Reklam amaçlı çekilen videoda, saç protezinin uygulandığı kişinin sonuçları gösteriliyor. İlginç bir şekilde, müşteri video boyunca oldukça mutlu görünüyor, ancak izleyicilerin büyük bir kısmı sonuçları tatmin edici bulmadı.
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Videoda, müşterinin önceki ve saç protezinden sonraki hali sunuluyor, ancak birçok kullanıcı sonuçların beklentilerin altında olduğunu düşünüyor.
İşte tartışma başlatan o video👇
Ve gelen tepkiler:
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