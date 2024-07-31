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Saç Protezi Videosu Sosyal Medyada Gündem Yarattı: Müşteri Memnun, İzleyici Şaşkın!

Saç Protezi Videosu Sosyal Medyada Gündem Yarattı: Müşteri Memnun, İzleyici Şaşkın!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 19:18

Bir saç protezcisinin reklam amaçlı çektiği video, sosyal medyada çok konuşuldu. Videoda, sonucun gösterildiği anlar, birçok kişi tarafından başarısız olarak değerlendirildi.

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Reklam amaçlı çekilen videoda, saç protezinin uygulandığı kişinin sonuçları gösteriliyor. İlginç bir şekilde, müşteri video boyunca oldukça mutlu görünüyor, ancak izleyicilerin büyük bir kısmı sonuçları tatmin edici bulmadı.

Reklam amaçlı çekilen videoda, saç protezinin uygulandığı kişinin sonuçları gösteriliyor. İlginç bir şekilde, müşteri video boyunca oldukça mutlu görünüyor, ancak izleyicilerin büyük bir kısmı sonuçları tatmin edici bulmadı.

Videoda, müşterinin önceki ve saç protezinden sonraki hali sunuluyor, ancak birçok kullanıcı sonuçların beklentilerin altında olduğunu düşünüyor.

Videoda, müşterinin önceki ve saç protezinden sonraki hali sunuluyor, ancak birçok kullanıcı sonuçların beklentilerin altında olduğunu düşünüyor.

İşte tartışma başlatan o video👇

Ve gelen tepkiler:

Ve gelen tepkiler:
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