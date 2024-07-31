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Altyazısız Video İzlerken İngilizce Bildiğini Fark Eden Adamın ''Aha!'' Anı!

Altyazısız Video İzlerken İngilizce Bildiğini Fark Eden Adamın ''Aha!'' Anı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 17:12 Son Güncelleme: 31.07.2024 - 17:13

Bir sabah uyanıyorsunuz ve İngilizce bildiğinizi fark ediyorsunuz nasıl tepki verirdiniz? 😂

Sosyal medyada bir kullanıcının altyazısız bir video izlerken aniden İngilizce bildiğini keşfetme hikayesi büyük ilgi gördü.

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Kullanıcı, videoyu altyazı olmadan izlerken, anadilinin ötesinde bir dil yeteneği fark ettiğini şu sözlerle anlattı.👇

Kullanıcı, videoyu altyazı olmadan izlerken, anadilinin ötesinde bir dil yeteneği fark ettiğini şu sözlerle anlattı.👇
twitter.com

Bu durum, birçok kişinin aklına, "Yalan Dünya" dizisinin ikonik karakteri Servet'in İtalyancayı film izleyerek öğrenme hikayesini getirdi.👇

Kimisi de yaşadığı benzer durumu paylaştı👇

Kimisi de yaşadığı benzer durumu paylaştı👇
twitter.com

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