Altyazısız Video İzlerken İngilizce Bildiğini Fark Eden Adamın ''Aha!'' Anı!
Altyazısız Video İzlerken İngilizce Bildiğini Fark Eden Adamın ''Aha!'' Anı!
Bir sabah uyanıyorsunuz ve İngilizce bildiğinizi fark ediyorsunuz nasıl tepki verirdiniz? 😂
Sosyal medyada bir kullanıcının altyazısız bir video izlerken aniden İngilizce bildiğini keşfetme hikayesi büyük ilgi gördü.
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Kullanıcı, videoyu altyazı olmadan izlerken, anadilinin ötesinde bir dil yeteneği fark ettiğini şu sözlerle anlattı.👇
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Bu durum, birçok kişinin aklına, "Yalan Dünya" dizisinin ikonik karakteri Servet'in İtalyancayı film izleyerek öğrenme hikayesini getirdi.👇
Kimisi de yaşadığı benzer durumu paylaştı👇
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