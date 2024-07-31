Sosyal Medya Kullanıcısı Çalışanların Borç Sorununu Gündeme Getirdi: ''Çalışmayanlar Gayet Rahat''

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, çalışanların ekonomik zorlukları ve borçları üzerine ilginç bir tartışma başlattı. Kullanıcı, çalışanların maddi sıkıntılar yaşadığını ve bu durumun, onların borçlarını artırdığını öne sürdü. Aynı zamanda, çalışmayanların daha rahat bir yaşam sürdüğünü belirtti. Gelen yorumlar da destekleyici nitelikteydi.

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