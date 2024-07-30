Yaz Tatilinin Bitmesine İsyan Ederek Öğrencilerin Duygularına Tercüman Olan Kullanıcılar
Yaz Tatilinin Bitmesine İsyan Ederek Öğrencilerin Duygularına Tercüman Olan Kullanıcılar
Okulların açılacağı tarih yavaş yavaş yaklaşırken, sosyal medya kullanıcıları duygularını eğlenceli, yaratıcı tweetlerle ifade etmeye başladı.
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7'den 70'e milyonlarca kişi yaz tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor. Ancak bazı öğrenciler okulun açılacağı tarih adım adım yaklaşırken üzülmeye başladı bile. İşte sosyal medyada kullanıcıların eğlenceli paylaşımları:
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Kimilerinin böyle dertleri yok.
İşçi emekçiler kendini belli etti.
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Kimi eski günleri özlüyor.
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Kimine aydınlanma yeni geldi.
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