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Yaz Tatilinin Bitmesine İsyan Ederek Öğrencilerin Duygularına Tercüman Olan Kullanıcılar

Yaz Tatilinin Bitmesine İsyan Ederek Öğrencilerin Duygularına Tercüman Olan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 02:09

Okulların açılacağı tarih yavaş yavaş yaklaşırken, sosyal medya kullanıcıları duygularını eğlenceli, yaratıcı tweetlerle ifade etmeye başladı.

Buyrun birlikte bakıyoruz 😂 👇

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7'den 70'e milyonlarca kişi yaz tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor. Ancak bazı öğrenciler okulun açılacağı tarih adım adım yaklaşırken üzülmeye başladı bile. İşte sosyal medyada kullanıcıların eğlenceli paylaşımları:

7'den 70'e milyonlarca kişi yaz tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor. Ancak bazı öğrenciler okulun açılacağı tarih adım adım yaklaşırken üzülmeye başladı bile. İşte sosyal medyada kullanıcıların eğlenceli paylaşımları:

👇

Kimilerinin böyle dertleri yok.

Kimilerinin böyle dertleri yok.
twitter.com

İşçi emekçiler kendini belli etti.

İşçi emekçiler kendini belli etti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

Kimi eski günleri özlüyor.

Kimi eski günleri özlüyor.
twitter.com

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👇
twitter.com

Kimine aydınlanma yeni geldi.

Kimine aydınlanma yeni geldi.
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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