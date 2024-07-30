Kore'nin Caddelerindeki Umuma Açık Şemsiyeler Hepimize ''Keşke Türkiye'de de Olsa'' Dedirtti

Sosyal medyada Aybeküm Karakuş'un “Kore'deki şaşıracağınız şeyler” başlığı altında paylaştığı video, birçok kişinin dikkatini çekti. Videoda, Kore'nin caddelerinde umuma açık olarak kullanılan şemsiyeler gösteriliyor.

Evet, yanlış duymadınız! Kore'de caddelerde ışıkta bekleyenleri güneşten koruyan bu şemsiyeler, şehirde yaşamayı çok daha rahat ve keyifli hale getiriyor.

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