Kore'nin Caddelerindeki Umuma Açık Şemsiyeler Hepimize ''Keşke Türkiye'de de Olsa'' Dedirtti
Kore'nin Caddelerindeki Umuma Açık Şemsiyeler Hepimize ''Keşke Türkiye'de de Olsa'' Dedirtti
Sosyal medyada Aybeküm Karakuş'un “Kore'deki şaşıracağınız şeyler” başlığı altında paylaştığı video, birçok kişinin dikkatini çekti. Videoda, Kore'nin caddelerinde umuma açık olarak kullanılan şemsiyeler gösteriliyor.
Evet, yanlış duymadınız! Kore'de caddelerde ışıkta bekleyenleri güneşten koruyan bu şemsiyeler, şehirde yaşamayı çok daha rahat ve keyifli hale getiriyor.
Buyrun birlikte izleyelim 👇
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Aybeküm Karakuş, Instagram hesabından sık sık Kore'deki günlük yaşamla ilgili bilgilendirici videolar paylaşıyor. Son olarak, “Kore'deki şaşıracağınız şeyler” başlığı altında paylaştığı videoda, Kore’nin caddelerinde umuma açık olarak kullanılan şemsiyeler dikkat çekti.
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Kore’nin şehir merkezlerinde, her köşede karşılaşılan bu şemsiyeler, güneşten korunmanın yanı sıra yağmurdan da korunmayı sağlıyor.
Videoda yer alan bu yaratıcı uygulama ile ilgili birçok kişi “Keşke Türkiye'de de olsa!” şeklinde yorumlarda bulundu. Kim bilir, belki de bu tür pratik çözümler ileride ülkemizde de yaygınlaşır ve şehirlerimizde yürüyüşler daha keyifli hale gelir.
İşte o video👇
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