Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Babasının Eski Eniştesini Hastanenin Camından Fırlatılışını Anlatan Kadın

Babasının Eski Eniştesini Hastanenin Camından Fırlatılışını Anlatan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 00:04

Sosyal medyada bir kullanıcının anlattığı olay gündem oldu. Ablasının eski eşinden şiddet gördüğünü ve hastanelik olduğunu anlatan kadın, babasının durumu öğrendikten sonra eniştesini hastanenin camından aşağı attığını söyledi. Sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşıma kimileri kurgu derken, kimileri de inanıp destek verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadının anlatımına göre, baba kızının şiddet gördüğünü ve düşük yaptığını öğrenince büyük bir öfke patlaması yaşamış ve eski damadını hastanenin camından dışarıya atmış.👇

Kadının anlatımına göre, baba kızının şiddet gördüğünü ve düşük yaptığını öğrenince büyük bir öfke patlaması yaşamış ve eski damadını hastanenin camından dışarıya atmış.👇
twitter.com

Bir yanda, hikayenin gerçek olduğuna ve babanın kızına yaşatılan acıya karşı verdiği tepkiye hak verenler bulunurken,

Bir yanda, hikayenin gerçek olduğuna ve babanın kızına yaşatılan acıya karşı verdiği tepkiye hak verenler bulunurken,
twitter.com

Diğer yanda ise hikayenin doğruluğu konusunda şüpheler dile getiriliyor ve olayın kurgu olduğu yönündeki iddialar tartışılıyor.

Diğer yanda ise hikayenin doğruluğu konusunda şüpheler dile getiriliyor ve olayın kurgu olduğu yönündeki iddialar tartışılıyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın