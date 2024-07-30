Babasının Eski Eniştesini Hastanenin Camından Fırlatılışını Anlatan Kadın
Babasının Eski Eniştesini Hastanenin Camından Fırlatılışını Anlatan Kadın
Sosyal medyada bir kullanıcının anlattığı olay gündem oldu. Ablasının eski eşinden şiddet gördüğünü ve hastanelik olduğunu anlatan kadın, babasının durumu öğrendikten sonra eniştesini hastanenin camından aşağı attığını söyledi. Sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşıma kimileri kurgu derken, kimileri de inanıp destek verdi.
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Kadının anlatımına göre, baba kızının şiddet gördüğünü ve düşük yaptığını öğrenince büyük bir öfke patlaması yaşamış ve eski damadını hastanenin camından dışarıya atmış.👇
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Bir yanda, hikayenin gerçek olduğuna ve babanın kızına yaşatılan acıya karşı verdiği tepkiye hak verenler bulunurken,
Diğer yanda ise hikayenin doğruluğu konusunda şüpheler dile getiriliyor ve olayın kurgu olduğu yönündeki iddialar tartışılıyor.
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