Babasının Eski Eniştesini Hastanenin Camından Fırlatılışını Anlatan Kadın

Sosyal medyada bir kullanıcının anlattığı olay gündem oldu. Ablasının eski eşinden şiddet gördüğünü ve hastanelik olduğunu anlatan kadın, babasının durumu öğrendikten sonra eniştesini hastanenin camından aşağı attığını söyledi. Sosyal medyada geniş yankı bulan paylaşıma kimileri kurgu derken, kimileri de inanıp destek verdi.