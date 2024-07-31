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Kuaföre Kaşlarını Düzeltme Hayaliyle Gidip Mr. Spock ile Hades Karışımı Kaşlarla Çıkan Kadın

Kuaföre Kaşlarını Düzeltme Hayaliyle Gidip Mr. Spock ile Hades Karışımı Kaşlarla Çıkan Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 16:17

Kuaföre gidip memnun kalan kaç kişi var ki?😅

Sosyal medyada, kuaför deneyiminden memnun kalmayan bir kadının paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Yorumlar da gecikmedi tabii. 

Buyrun izliyoruz 👇

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Genç kadın, kuaför randevusunun ardından yaşadığı talihsizliği sosyal medyada paylaştı. Genellikle kuaför ziyaretlerinden uzak duran kadın, bu sefer zorunluluktan dolayı kuaföre gitmek durumunda kaldığını belirtti.

Genç kadın, kuaför randevusunun ardından yaşadığı talihsizliği sosyal medyada paylaştı. Genellikle kuaför ziyaretlerinden uzak duran kadın, bu sefer zorunluluktan dolayı kuaföre gitmek durumunda kaldığını belirtti.

Ancak, kuaför sonrası ortaya çıkan kaş görünümü hakkında oldukça mizahi bir yorumda bulundu. Kadın, kuaförden çıktığında kaşlarının "Adile Naşit ile Hades karışımı" bir görünüm kazandığını ifade ederek esprili bir şekilde isyan etti.

Ancak, kuaför sonrası ortaya çıkan kaş görünümü hakkında oldukça mizahi bir yorumda bulundu. Kadın, kuaförden çıktığında kaşlarının "Adile Naşit ile Hades karışımı" bir görünüm kazandığını ifade ederek esprili bir şekilde isyan etti.

Bu eğlenceli açıklamasıyla birlikte, takipçilerinden hızlı kaş uzatan serumlar hakkında öneriler istedi.

Bu eğlenceli açıklamasıyla birlikte, takipçilerinden hızlı kaş uzatan serumlar hakkında öneriler istedi.

İşte o video👇

Takipçilerinin yorumları ise oldukça renkli ve keyifliydi:

Takipçilerinin yorumları ise oldukça renkli ve keyifliydi:
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