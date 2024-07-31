Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
9 Yaşındaki Çocuğunu Çalışmaya Gönderen Baba Tartışma Yarattı

9 Yaşındaki Çocuğunu Çalışmaya Gönderen Baba Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 13:33

Ülkemizdeki çocuk işçiliği malumunuz. Aileler çoğu zaman eğitim desteği alamadığından veya maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını çalıştırıyor. Ancak bazıları da maddi durumları iyi olmasına, iyi bir eğitim vermelerine rağmen çocukların gerçek hayatı öğrenmesi, iş disiplini edinmesi için bir yerlere gönderebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İYİ Partili Melih Aydın da oğlunun çalışmaya başladığını böyle duyurdu.

Tepki de gördü...

Tepki de gördü...
twitter.com

Destek de...

Destek de...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın