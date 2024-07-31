9 Yaşındaki Çocuğunu Çalışmaya Gönderen Baba Tartışma Yarattı
9 Yaşındaki Çocuğunu Çalışmaya Gönderen Baba Tartışma Yarattı
Ülkemizdeki çocuk işçiliği malumunuz. Aileler çoğu zaman eğitim desteği alamadığından veya maddi imkansızlıklardan dolayı çocuklarını çalıştırıyor. Ancak bazıları da maddi durumları iyi olmasına, iyi bir eğitim vermelerine rağmen çocukların gerçek hayatı öğrenmesi, iş disiplini edinmesi için bir yerlere gönderebiliyor.
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