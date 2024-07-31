Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Twitter Kullanıcısı Yoğun Bakımların Dolu Olmasına İsyan Etti

Bir Twitter Kullanıcısı Yoğun Bakımların Dolu Olmasına İsyan Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 03:20

Sağlıkta uzun süredir online randevu sistemi şikayetleri var. Aylar sonrasına verilen randevular, iptal edilen tedaviler, ilaç sıkıntısı gibi sorunları yaşamayanımız yok. Ancak acil servislerin durumu da şikayetlerin odağında. Bir Twitter kullanıcısı anneannesinin başından geçenleri anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MHRS uzun süredir sağlıktaki en büyük sorunlardan. Ancak özellikle yoğun bakımlarda yer bulunamaması da büyük bir problem.

MHRS uzun süredir sağlıktaki en büyük sorunlardan. Ancak özellikle yoğun bakımlarda yer bulunamaması da büyük bir problem.

Bir Twitter kullanıcısı da başından geçenleri böyle anlattı 👇

Bir Twitter kullanıcısı da başından geçenleri böyle anlattı 👇

Sevk sorunu var.

Sevk sorunu var.

Özel hastaneler de kabul etmiyor.

Özel hastaneler de kabul etmiyor.

Sedye üzerinde tedavi!

Sedye üzerinde tedavi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Paranız yoksa hasta olmayın...

Paranız yoksa hasta olmayın...

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın