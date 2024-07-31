Bir Twitter Kullanıcısı Yoğun Bakımların Dolu Olmasına İsyan Etti
Bir Twitter Kullanıcısı Yoğun Bakımların Dolu Olmasına İsyan Etti
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MHRS uzun süredir sağlıktaki en büyük sorunlardan. Ancak özellikle yoğun bakımlarda yer bulunamaması da büyük bir problem.
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Bir Twitter kullanıcısı da başından geçenleri böyle anlattı 👇
Sevk sorunu var.
Özel hastaneler de kabul etmiyor.
Sedye üzerinde tedavi!
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Paranız yoksa hasta olmayın...
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