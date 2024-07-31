Bir Twitter Kullanıcısı Yoğun Bakımların Dolu Olmasına İsyan Etti

Sağlıkta uzun süredir online randevu sistemi şikayetleri var. Aylar sonrasına verilen randevular, iptal edilen tedaviler, ilaç sıkıntısı gibi sorunları yaşamayanımız yok. Ancak acil servislerin durumu da şikayetlerin odağında. Bir Twitter kullanıcısı anneannesinin başından geçenleri anlattı.