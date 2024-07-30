Garip İsim Soyisim Kombinasyonlarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler
Garip İsim Soyisim Kombinasyonlarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler
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Akım şöyle başladı 👇
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İlginç şeyler geldi
Çok havalı
Vay arkadaş!
Kakaolu Jahrein
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Paypay diye mi okunuyor?
Nasıl bir hikayesi var acaba?
👇
Linkedin'de bu isimle iş bulmak zor.
Ne yaptı acaba?
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Bonusla kapatalım.
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Bende duyduğum iki gerçek ismi paylaşayım 1 Yosma Yemez 2 Haki Vermez 😁 Haki Vermezle hala selamlaşırız ne zaman görsem gülerim Yosmayı tanımam sadece bir de... Devamını Gör