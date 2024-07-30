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Garip İsim Soyisim Kombinasyonlarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler

Garip İsim Soyisim Kombinasyonlarını Paylaşarak Ufkumuzu Açan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 02:24

İsim çok önemli ama isim kadar önemli bir olay var ki o da soyadınızla olan kombinasyonu. Bazı isim soyisim kombinasyonları o kadar acayip ki yabancı bir Twitter kullanıcısının başlattığı akım bekleniyormuş gibi hepsi peş peşe geldi.

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Akım şöyle başladı 👇

Akım şöyle başladı 👇
twitter.com

İlginç şeyler geldi

İlginç şeyler geldi
twitter.com

Çok havalı

Çok havalı
twitter.com

Vay arkadaş!

Vay arkadaş!
twitter.com

Kakaolu Jahrein

Kakaolu Jahrein
twitter.com
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Paypay diye mi okunuyor?

Paypay diye mi okunuyor?
twitter.com

Nasıl bir hikayesi var acaba?

Nasıl bir hikayesi var acaba?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Linkedin'de bu isimle iş bulmak zor.

Linkedin'de bu isimle iş bulmak zor.
twitter.com

Ne yaptı acaba?

Ne yaptı acaba?
twitter.com
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Bonusla kapatalım.

Bonusla kapatalım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cindirella Man

Bende duyduğum iki gerçek ismi paylaşayım 1 Yosma Yemez 2 Haki Vermez 😁 Haki Vermezle hala selamlaşırız ne zaman görsem gülerim Yosmayı tanımam sadece bir de... Devamını Gör