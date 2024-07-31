Görgü Kuralları Hakkında Attıkları Nokta Atışı Tweetlerle Hepimizi Kahkahaya Boğan Mizahşörler

Görgü kuralları hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapan bir site, bazı kullanıcıların tepkisini çekti ve bu durum, sosyal medyada eğlenceli ve renkli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcılar, kuralları tiye alarak kendi düşüncelerini paylaşmaya başladı.

İşte o paylaşımlar 😂 👇