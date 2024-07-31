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Görgü Kuralları Hakkında Attıkları Nokta Atışı Tweetlerle Hepimizi Kahkahaya Boğan Mizahşörler

Görgü Kuralları Hakkında Attıkları Nokta Atışı Tweetlerle Hepimizi Kahkahaya Boğan Mizahşörler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 17:52 Son Güncelleme: 31.07.2024 - 18:00

Görgü kuralları hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapan bir site, bazı kullanıcıların tepkisini çekti ve bu durum, sosyal medyada eğlenceli ve renkli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcılar, kuralları tiye alarak kendi düşüncelerini paylaşmaya başladı.

İşte o paylaşımlar 😂 👇

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Her ortamda yapmazsak çok da dert değil 😅👇

Her ortamda yapmazsak çok da dert değil 😅👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hangimiz yapmıyoruz ki👇😂

Hangimiz yapmıyoruz ki👇😂
twitter.com

Herkesin hayatına kimse karışamaz.

Herkesin hayatına kimse karışamaz.
twitter.com

Çoğumuz🥲👇

Çoğumuz🥲👇
twitter.com
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👇
twitter.com

👇

👇
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twitter.com

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twitter.com

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