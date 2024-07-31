Görgü Kuralları Hakkında Attıkları Nokta Atışı Tweetlerle Hepimizi Kahkahaya Boğan Mizahşörler
Görgü Kuralları Hakkında Attıkları Nokta Atışı Tweetlerle Hepimizi Kahkahaya Boğan Mizahşörler
Görgü kuralları hakkında bilgilendirici paylaşımlar yapan bir site, bazı kullanıcıların tepkisini çekti ve bu durum, sosyal medyada eğlenceli ve renkli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcılar, kuralları tiye alarak kendi düşüncelerini paylaşmaya başladı.
İşte o paylaşımlar 😂 👇
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Her ortamda yapmazsak çok da dert değil 😅👇
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Hangimiz yapmıyoruz ki👇😂
Herkesin hayatına kimse karışamaz.
Çoğumuz🥲👇
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