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Babaannesine VR Gözlükle Mekke'yi Gezdiren Genç Mahallede Popüler Oldu

Babaannesine VR Gözlükle Mekke'yi Gezdiren Genç Mahallede Popüler Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 16:43

Teknolojinin gelişmesiyle hayal bile edemeyeceğimiz şeyler gerçek olmaya başladı. VR gözlükler, resmen ışınlanmaya bir alternatif oldu! Bir genç de babaannesine VR gözlük ile Mekke'yi gezdirdi.

Sonrasında neler mi oldu? 👇🏻

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Günümüzde teknolojinin sınırlarına akıl sır ermiyor.

Günümüzde teknolojinin sınırlarına akıl sır ermiyor.

2024 yılına geldiğimizde etrafımızda uçan arabaların olacağını hayal ediyorduk. Her ne kadar bu hayallerimiz gerçek olmasa da sanal gerçeklik alanındaki gelişmeler hepimizi şaşırtmaya devam ediyor.

Sanal gerçeklik cihazları, kullanıcıların o anda sanki gördükleri yerdeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor.

Sanal gerçeklik cihazları, kullanıcıların o anda sanki gördükleri yerdeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor.

Film ve videolar izleyebildiğiniz, telefonunuzu rahatça kullanabildiğiniz hatta görüntülü görüşme yapabildiğiniz VR gözlükler, pek çok farklı kullanım alanında karşımıza çıkıyor.

Bir genç de VR gözlüğü babaannesine Mekke'yi gezdirmek için kullandı. Peki sonra ne mi oldu?

Bir genç de VR gözlüğü babaannesine Mekke'yi gezdirmek için kullandı. Peki sonra ne mi oldu?

Mahalledeki kankaların toplanmasıyla, baklava ve pişi karşılığında tavaf yaptırmaya başladı!

Mahalledeki kankaların toplanmasıyla, baklava ve pişi karşılığında tavaf yaptırmaya başladı!
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Gelen yorumlar ise birbirinden efsaneydi doğrusu.

Gelen yorumlar ise birbirinden efsaneydi doğrusu.
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