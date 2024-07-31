Babaannesine VR Gözlükle Mekke'yi Gezdiren Genç Mahallede Popüler Oldu

Teknolojinin gelişmesiyle hayal bile edemeyeceğimiz şeyler gerçek olmaya başladı. VR gözlükler, resmen ışınlanmaya bir alternatif oldu! Bir genç de babaannesine VR gözlük ile Mekke'yi gezdirdi.

Sonrasında neler mi oldu? 👇🏻