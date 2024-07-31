Babaannesine VR Gözlükle Mekke'yi Gezdiren Genç Mahallede Popüler Oldu
Babaannesine VR Gözlükle Mekke'yi Gezdiren Genç Mahallede Popüler Oldu
Teknolojinin gelişmesiyle hayal bile edemeyeceğimiz şeyler gerçek olmaya başladı. VR gözlükler, resmen ışınlanmaya bir alternatif oldu! Bir genç de babaannesine VR gözlük ile Mekke'yi gezdirdi.
Sonrasında neler mi oldu? 👇🏻
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Günümüzde teknolojinin sınırlarına akıl sır ermiyor.
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Sanal gerçeklik cihazları, kullanıcıların o anda sanki gördükleri yerdeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor.
Bir genç de VR gözlüğü babaannesine Mekke'yi gezdirmek için kullandı. Peki sonra ne mi oldu?
Mahalledeki kankaların toplanmasıyla, baklava ve pişi karşılığında tavaf yaptırmaya başladı!
Gelen yorumlar ise birbirinden efsaneydi doğrusu.
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