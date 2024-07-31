Kurucu Ortağının 'Çirkin' Dediği Crocs, Nasıl Oldu da Bu Kadar Ünlendi?
Kurucu Ortağının 'Çirkin' Dediği Crocs, Nasıl Oldu da Bu Kadar Ünlendi?
Bugünlerde popüler olan ürünlerin ardında genellikle büyük bir başarı hikayesi yatıyor. Rahatlığı, tasarımı ve basit tarzıyla giyen herkesi mutlu eden Crocs terlikler de bunlardan bir tanesi. Peki nasıl oldu da, kurucu ortağının 'çirkin' dediği Crocs, bu kadar başarı elde etti?
Kaynak: Ekonomi Dünyası
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Crocs terlikler, günlük hayatımızın resmen bir parçası haline geldi. Sokakta birçok benzerini görebileceğiniz Crocslar, artık ünlüler tarafından bile tercih ediliyor.
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Peki Crocs tasarımlarının ilk başta 'çirkin' denildiğini, kurucu ortakların bu tasarımını beğenmediğini biliyor muydunuz?
Ancak bu terliklerin bir eksiği vardı: arka kayışları. Scott, bu terliğe bir de kayış ekleme kararı aldı.
'Timsah' anlamına gelen 'Crocs' kelimesinin tercih edilmesinin sebebi ise, terliklerin hem suda hem de karada oldukça başarılı olmasıydı.
Crocslar'ın ilk tanıtıldığı yer ise tekne fuarı oldu.
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Ayrıca satış ve dağıtımdaki yeni bir taktik de Crocs'un başarısında büyük rol oynadı.
2006 yılının sonlarında ise işler sarpa sardı. Kurucu ortaklardan George, zor zamanlar geçiriyordu. İş yerinde ve özel hayatında bazı sorunları vardı.
Ekonomik krizin yanısıra Crocs, çalıntı iddialarıyla da karşı karşıya kaldı!
Crocs'un bir kez daha ayağa kalkmasında ise ünlülerin payı oldukça büyüktü.
KFC ile işbirliği yapan Crocs, Paris podyumlarına da yükselmeyi başardı. Özel platform Crocslar, Barneys ve Balenciaga gibi yüksek moda markalarıyla iş birliğiyle üretildi.
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