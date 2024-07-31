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Kurucu Ortağının 'Çirkin' Dediği Crocs, Nasıl Oldu da Bu Kadar Ünlendi?

Kurucu Ortağının 'Çirkin' Dediği Crocs, Nasıl Oldu da Bu Kadar Ünlendi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 15:00

Bugünlerde popüler olan ürünlerin ardında genellikle büyük bir başarı hikayesi yatıyor. Rahatlığı, tasarımı ve basit tarzıyla giyen herkesi mutlu eden Crocs terlikler de bunlardan bir tanesi. Peki nasıl oldu da, kurucu ortağının 'çirkin' dediği Crocs, bu kadar başarı elde etti?

Kaynak: Ekonomi Dünyası

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Crocs terlikler, günlük hayatımızın resmen bir parçası haline geldi. Sokakta birçok benzerini görebileceğiniz Crocslar, artık ünlüler tarafından bile tercih ediliyor.

Crocs terlikler, günlük hayatımızın resmen bir parçası haline geldi. Sokakta birçok benzerini görebileceğiniz Crocslar, artık ünlüler tarafından bile tercih ediliyor.

Diğer terliklere nazaran daha rahat olması sebebiyle pek çok kişinin tercih ettiğini bildiğimiz Crocs, ünlüler arasında da oldukça yaygın. Öyle ki Paris Moda Haftası'nda bile giyen isimler oluyor!

Peki Crocs tasarımlarının ilk başta 'çirkin' denildiğini, kurucu ortakların bu tasarımını beğenmediğini biliyor muydunuz?

Peki Crocs tasarımlarının ilk başta 'çirkin' denildiğini, kurucu ortakların bu tasarımını beğenmediğini biliyor muydunuz?

Crocs'un tarihi 2002 yılına kadar dayanıyor. Lyndon Hanson, eşinden ayrılmış, işini kaybetmiş ve annesini kaybetmişti.

George Blaker ve Scott Siemens, Lyndon'u neşelendirmek için Karayipler'de bir yelkenli gezisi düzenlediler.

Scott bu gezi sırasında Lyndon ve George'e Kanada'da gördüğü lastik benzeri terlikleri denemelerini isteişti. Bu terlikler, Foam Creations Incorporated tarafından üretiliyordu.

Ancak bu terliklerin bir eksiği vardı: arka kayışları. Scott, bu terliğe bir de kayış ekleme kararı aldı.

Ancak bu terliklerin bir eksiği vardı: arka kayışları. Scott, bu terliğe bir de kayış ekleme kararı aldı.

Özel bir reçineden yapılan bu terlikler, koku ve suya dayanıklıydı. Üç kafadar arkadaş bu ayakkabıları Amerika'da dağıtmayı planladı!

Başlarda çirkin bulunan bu terlikler, zamanla oldukça rahat ve hafif olmaları sebebiyle tercih sebebi olmaya başladı. Şirketin adı da Crocs olarak belirlendi.

'Timsah' anlamına gelen 'Crocs' kelimesinin tercih edilmesinin sebebi ise, terliklerin hem suda hem de karada oldukça başarılı olmasıydı.

'Timsah' anlamına gelen 'Crocs' kelimesinin tercih edilmesinin sebebi ise, terliklerin hem suda hem de karada oldukça başarılı olmasıydı.

Üç arkadaş, iş deneyimleri olduğu halde ayakkabı sektörüne pek de halim değildi. Linden, ayakkabıların Amerika'da tanıtılmasına dair planı, Scott ürün geliştirmeyi, George ise sermayeyi üstlendi.

Colorado'da kurulan ilk ofisin ardından, ilk siparişler de gelmeye başlamıştı!

Crocslar'ın ilk tanıtıldığı yer ise tekne fuarı oldu.

Crocslar'ın ilk tanıtıldığı yer ise tekne fuarı oldu.

Terlikleri denemeleri için orada bulunan insanlara satış yapınca, Crocslar pek çok farklı sektörden insana tanıtılmış oldu. Hastaneler, restoranlar, oteller...Başarısız olacağı düşünülen Crocs, 2003'te 76 bin çift sattı ve 2005-2006 arasında gelirini tam yüzde 226 arttırdı!

Crocs'a asıl başarıyı getiren ise, kurucularının bu terliği fark etmesini sağlayan 'crosslite' malzemesine özel haklar elde edebilmek için Foam Creations Incorporated'ı satın almaları oldu.

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Ayrıca satış ve dağıtımdaki yeni bir taktik de Crocs'un başarısında büyük rol oynadı.

Ayrıca satış ve dağıtımdaki yeni bir taktik de Crocs'un başarısında büyük rol oynadı.

Perakendeciler, Crocs'u toplu olarak satın alamıyordu. 24 çift verilebilen sipariş bittiğinde, yeniden satın alınması gerekiyordu. Bu, perakendecilerin de riskini azaltmış oldu!

2006'da halka arz edilen Crocs, 239 milyon dolar topladı. 1 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Crocs, ayakkabı sektörü için en yüksek ilk halka arza imza atmış oldu.

2006 yılının sonlarında ise işler sarpa sardı. Kurucu ortaklardan George, zor zamanlar geçiriyordu. İş yerinde ve özel hayatında bazı sorunları vardı.

2006 yılının sonlarında ise işler sarpa sardı. Kurucu ortaklardan George, zor zamanlar geçiriyordu. İş yerinde ve özel hayatında bazı sorunları vardı.

Yaşanan olayların ardından George, yönetim kurulundan çıkarıldı. Kurucu ortak George, alkol etkisi altında araç kullanırken sevgilisinin Taylor Swift olduğunu iddia etmişti. George'un bu tavırlarının şirkete zarar vermesinin ardından, CEO'luk görevine Ron Snyder getirildi.

Uluslararası varlığını genişleten Crocs, gelirlerini artırdı, Disney ve NBA gibi markalarla lisans anlaşmaları yaptı.

Fakat 2008 ekonomik krizi, bu şirketi de etkiledi.

Ekonomik krizin yanısıra Crocs, çalıntı iddialarıyla da karşı karşıya kaldı!

Ekonomik krizin yanısıra Crocs, çalıntı iddialarıyla da karşı karşıya kaldı!

Select LLC adındaki bir şirket, Crocs'un 1999 yılında patentli bir malzemeyi kullandığını iddia etti. Ayrıca Crocs'un aslında İtalya'da Crocs'dan çok önce var olan bir ayakkabının kopyası olduğu söylentileri de yayılmaya başladı.

Crocs, bütün bu dedikodulardan hisse fiyatları düşecek kadar etkilendi.

Crocs'un bir kez daha ayağa kalkmasında ise ünlülerin payı oldukça büyüktü.

Crocs'un bir kez daha ayağa kalkmasında ise ünlülerin payı oldukça büyüktü.

Akıllı pazarlama teknikleri, ünlü isimlerin Crocs kullanmaya başlaması, şirketin hisselerini kurtardı. Crocs, daha farklı tasarımlarla çok daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Crocs'un tasarımında ise bir detay dikkat çekiyordu: Kimileri onu çok severken kimileri nefret ediyordu!

Crocs, 'bireysellik' ve 'yaratıcılık' gibi mesajların üzerine yoğunlaşarak 'umursamaz' bir tavır takındı. Justin Bieber, Post Malone gibi 'aykırı' isimlerle yapılan işbirlikleri de bunu kanıtladı.

KFC ile işbirliği yapan Crocs, Paris podyumlarına da yükselmeyi başardı. Özel platform Crocslar, Barneys ve Balenciaga gibi yüksek moda markalarıyla iş birliğiyle üretildi.

KFC ile işbirliği yapan Crocs, Paris podyumlarına da yükselmeyi başardı. Özel platform Crocslar, Barneys ve Balenciaga gibi yüksek moda markalarıyla iş birliğiyle üretildi.

Crocs'un yüksek moda markalarıyla işbirliği içerisinde olması, halka da yavaş yavaş yansımaya başladı. Öyle ki pandemide zarar eden birçok giyim markası varken, Crocs hisse değerlerini yüzde 300 arttırdı.

Yaklaşık 20 yıldır hayatımızda olan Crocs, 2021'de 2.3 milyar dolarlık rekor gelir bildirdi. Türkiye de dahil olmak üzere 90 ülkede satışa sunulan Crocs, 2002 yılından bu yana 600 milyon çift terlik sattı!

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