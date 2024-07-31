Kurucu Ortağının 'Çirkin' Dediği Crocs, Nasıl Oldu da Bu Kadar Ünlendi?

Özel bir reçineden yapılan bu terlikler, koku ve suya dayanıklıydı. Üç kafadar arkadaş bu ayakkabıları Amerika'da dağıtmayı planladı!

Başlarda çirkin bulunan bu terlikler, zamanla oldukça rahat ve hafif olmaları sebebiyle tercih sebebi olmaya başladı. Şirketin adı da Crocs olarak belirlendi.