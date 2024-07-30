Elimizden Düşmeyen Atıştırmalıkların Yaşlarını Öğrenince Şaşıracaksın!
Elimizden Düşmeyen Atıştırmalıkların Yaşlarını Öğrenince Şaşıracaksın!
Herkesin favori bir atıştırmalığı vardır muhakkak. Kimisi tuzlu bir kraker sever, kimisine çikolata olsun yeter. Peki elimizden düşmeyen bu atıştırmalıkların kaç yaşında olduğunu biliyor musun?
Haydi gel öğrenelim!
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Bu fotoğrafa bakınca bile canının çektiği bazı şeyler olduğunu tahmin etmek zor değil.
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Peki bu atıştırmalıklar kaç yaşında hiç düşündün mü? Kimisi o kadar üzün süredir piyasada yer alıyor ki, eminiz sen de yaşlarını öğrenince şaşıracaksın!
Bu Yiyecek Kaç Yaşında Tahmin Et 😂 Çubuk Kraker vs Alaska Frigo 😂 #shorts #shortsvideo
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