Görüş Bildir
Haberler
Video
Elimizden Düşmeyen Atıştırmalıkların Yaşlarını Öğrenince Şaşıracaksın!

Elimizden Düşmeyen Atıştırmalıkların Yaşlarını Öğrenince Şaşıracaksın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.07.2024 - 17:27

Herkesin favori bir atıştırmalığı vardır muhakkak. Kimisi tuzlu bir kraker sever, kimisine çikolata olsun yeter. Peki elimizden düşmeyen bu atıştırmalıkların kaç yaşında olduğunu biliyor musun?

Haydi gel öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu fotoğrafa bakınca bile canının çektiği bazı şeyler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Bu fotoğrafa bakınca bile canının çektiği bazı şeyler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Günün her saatinde yiyebileceğin, seni mutlu eden, pek çoğu sağlıksız olsa da bir türlü vazgeçemediğin o yiyecekler...Baharatlı cipsler, tuzlu krakerler, çikolata bombası kekler...

Peki bu atıştırmalıklar kaç yaşında hiç düşündün mü? Kimisi o kadar üzün süredir piyasada yer alıyor ki, eminiz sen de yaşlarını öğrenince şaşıracaksın!

Peki bu atıştırmalıklar kaç yaşında hiç düşündün mü? Kimisi o kadar üzün süredir piyasada yer alıyor ki, eminiz sen de yaşlarını öğrenince şaşıracaksın!

Aşağıdan videomuzu izlemeyi, doğru tahmin ettiğin yaşları da yorumlarda yazmayı unutma!

Bu Yiyecek Kaç Yaşında Tahmin Et 😂 Çubuk Kraker vs Alaska Frigo 😂 #shorts #shortsvideo

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın