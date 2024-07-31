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Diş Randevusu Alanlardan, Hattını Değiştirenlere: Arkadaşları İçin Yaptıkları Fedakarlıkları Anlatan Kişiler

Diş Randevusu Alanlardan, Hattını Değiştirenlere: Arkadaşları İçin Yaptıkları Fedakarlıkları Anlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 18:44

Twitter kullanıcıları, arkadaşları için yaptıkları eğlenceli ve şaşırtıcı fedakarlıkları paylaştı ve bu hikayeler kısa sürede viral oldu. 

İşte, arkadaşlarını mutlu etmek için göze alınan bazı tatlı ve komik olaylar 👇🥴

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Arkadaşınız için neleri göze alırsınız? Arkadaşlar, hayatımızın en değerli parçalarıdır ve onların mutluluğu için neler yapabileceğimiz konusunda sınır tanımıyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan bazı eğlenceli ve şaşırtıcı hikayeler, Twitter kullanıcılarının arkadaşları için göze aldıkları tatlı fedakarlıkları gözler önüne serdi. İşte, sosyal medyada viral olan bu komik ve samimi hikayelerden bazıları:

Arkadaşlık hizmeti dediğin.👇

Arkadaşlık hizmeti dediğin.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yeni hat almak mı?🙄

Yeni hat almak mı?🙄
twitter.com

Kan bağı değil can bağı.

Kan bağı değil can bağı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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