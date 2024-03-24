Sabahları Normal Olsa da Akşamları Bambaşka Bir Korkutuculuk Kazanan 15 Durum
Sabahları Normal Olsa da Akşamları Bambaşka Bir Korkutuculuk Kazanan 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Akşam vakti olunca her şeyin daha korkutucu olduğunu fark ettiniz mi? Köpek havlaması, çocukların bağırması oldukça normal şeyler olsa da, akşam olunca bambaşka bir boyut kazanıyorlar. Peki, sabaha kıyasla akşamları korkutucu gelen maddeler nedir? Gelin beraber bakalım.
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1. "Dışarıdan gelen çocuk bağırışmalarını duyunca sabahları sadece oyun oynadıkları aklımıza gelse de, akşamları bambaşka oluyor."
2. "Gecenin geç saatlerinde sevdiklerinden gelen bir telefon araması kalbini sıkıştırmaya yetiyor cidden."
3. "Sabahları kapı çalınca akla kötü bir şey gelmiyor ama gecenin köründe çaldığında kafamda bir dünya endişe oluyor."
4. "Neden bilmiyorum ama küçüklüğümden itibaren akşamları gelen kargoları ürkütücü bulmuşumdur."
5. "Herkesi bilmiyorum ama benim için akşamları iş hakkında düşünmek böyle bir etki yaratıyor."
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6. "Sizi bilmem ama ben akşamları bodruma inmiyorum."
7. "Akşamları dışarıda gezerken ıslık sesi duyunca ürken bir ben olamam heralde? Garip bir havası oluyor."
8. "Akşamları okyanusda ya da denizde yüzmeyi denemiş olanlar bilir. Bambaşka bir his oluyor."
9. "Üzerinde kıyafetlerin yığılı olduğu bir sandalye gördüğünüz mü hiç? Akşamları garip bir şekilde hep canavarmışcasına duruyorlar."
10. "Sabah ormanda yürümek oldukça rahatlıcı bir aktiviteyken akşamları hayatta kalmak için bir mücadeleye dönüyor."
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11. "Bizim evde Alexa var ve günlük hayatta oldukça yardımcı oluyor."
12. "Akşamları testere sesi duydunuz mu hiç?"
13. "Köpeklerin havlamaları da bambaşka bir boyut kazanıyor."
14. "Birisinin bağırdığını ya da arkadaşına yüksek sesle seslendiğini her duyduğumda ürküyorum."
15. "Kesinlikle cevap karanlık olmalı! Sabahları karanlık bir yere girsem bile çok umrumda olmuyor ama akşamları karanlık bir köşe varsa oraya asla gitmem."
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