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Sabahları Normal Olsa da Akşamları Bambaşka Bir Korkutuculuk Kazanan 15 Durum

Sabahları Normal Olsa da Akşamları Bambaşka Bir Korkutuculuk Kazanan 15 Durum

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 09:01

Akşam vakti olunca her şeyin daha korkutucu olduğunu fark ettiniz mi? Köpek havlaması, çocukların bağırması oldukça normal şeyler olsa da, akşam olunca bambaşka bir boyut kazanıyorlar. Peki, sabaha kıyasla akşamları korkutucu gelen maddeler nedir? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Dışarıdan gelen çocuk bağırışmalarını duyunca sabahları sadece oyun oynadıkları aklımıza gelse de, akşamları bambaşka oluyor."

1. "Dışarıdan gelen çocuk bağırışmalarını duyunca sabahları sadece oyun oynadıkları aklımıza gelse de, akşamları bambaşka oluyor."

2. "Gecenin geç saatlerinde sevdiklerinden gelen bir telefon araması kalbini sıkıştırmaya yetiyor cidden."

2. "Gecenin geç saatlerinde sevdiklerinden gelen bir telefon araması kalbini sıkıştırmaya yetiyor cidden."

'Sabahlarıysa hoş bir sürpriz oluyor.'

3. "Sabahları kapı çalınca akla kötü bir şey gelmiyor ama gecenin köründe çaldığında kafamda bir dünya endişe oluyor."

3. "Sabahları kapı çalınca akla kötü bir şey gelmiyor ama gecenin köründe çaldığında kafamda bir dünya endişe oluyor."

'Benzer bir şekilde dışarıdan gelen yüksek sesler de aynı etkiyi yapıyor.'

4. "Neden bilmiyorum ama küçüklüğümden itibaren akşamları gelen kargoları ürkütücü bulmuşumdur."

4. "Neden bilmiyorum ama küçüklüğümden itibaren akşamları gelen kargoları ürkütücü bulmuşumdur."

5. "Herkesi bilmiyorum ama benim için akşamları iş hakkında düşünmek böyle bir etki yaratıyor."

5. "Herkesi bilmiyorum ama benim için akşamları iş hakkında düşünmek böyle bir etki yaratıyor."

'Ertesi gün gelmesin istiyorum ama sonuçta yine işe gidiyoruz...'

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6. "Sizi bilmem ama ben akşamları bodruma inmiyorum."

'Sabahları da ürkütücü ama akşam olduğunda bambaşka bir havası var.'

7. "Akşamları dışarıda gezerken ıslık sesi duyunca ürken bir ben olamam heralde? Garip bir havası oluyor."

'Belki onca korku filmini izlememem lazımdı.'

8. "Akşamları okyanusda ya da denizde yüzmeyi denemiş olanlar bilir. Bambaşka bir his oluyor."

8. "Akşamları okyanusda ya da denizde yüzmeyi denemiş olanlar bilir. Bambaşka bir his oluyor."

'Hem korkutucu hem de rahatlatıcı.'

9. "Üzerinde kıyafetlerin yığılı olduğu bir sandalye gördüğünüz mü hiç? Akşamları garip bir şekilde hep canavarmışcasına duruyorlar."

9. "Üzerinde kıyafetlerin yığılı olduğu bir sandalye gördüğünüz mü hiç? Akşamları garip bir şekilde hep canavarmışcasına duruyorlar."

'Çizgifilmler gerçekten haklıymış.'

10. "Sabah ormanda yürümek oldukça rahatlıcı bir aktiviteyken akşamları hayatta kalmak için bir mücadeleye dönüyor."

10. "Sabah ormanda yürümek oldukça rahatlıcı bir aktiviteyken akşamları hayatta kalmak için bir mücadeleye dönüyor."
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11. "Bizim evde Alexa var ve günlük hayatta oldukça yardımcı oluyor."

11. "Bizim evde Alexa var ve günlük hayatta oldukça yardımcı oluyor."

'Birkaç kere akşam kendi kendine ses yaptığı veya boşluğa cevap vermeye çalıştığı oldu. Açıkcası çok korkutucu olsa da bir makine olduğunu hatırlayınca rahatlıyor insan.'

12. "Akşamları testere sesi duydunuz mu hiç?"

12. "Akşamları testere sesi duydunuz mu hiç?"

'Biz çiftlikte yaşadığımız için düzenli olarak testere sesi duyuyoruz ama her akşam duyduğumda ürkmeden edemiyorum.'

13. "Köpeklerin havlamaları da bambaşka bir boyut kazanıyor."

13. "Köpeklerin havlamaları da bambaşka bir boyut kazanıyor."

'Hele akşam geç saatlerde dışarıdaysan...'

14. "Birisinin bağırdığını ya da arkadaşına yüksek sesle seslendiğini her duyduğumda ürküyorum."

'Sanki büyük bir olay çıkacakmış gibi hissediyorum.'

15. "Kesinlikle cevap karanlık olmalı! Sabahları karanlık bir yere girsem bile çok umrumda olmuyor ama akşamları karanlık bir köşe varsa oraya asla gitmem."

15. "Kesinlikle cevap karanlık olmalı! Sabahları karanlık bir yere girsem bile çok umrumda olmuyor ama akşamları karanlık bir köşe varsa oraya asla gitmem."

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