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Sabah Spora Gitmek İçin Evden Çıkmıştı: Ünlü İş İnsanı Ali İhsan Kaya'nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!

Sabah Spora Gitmek İçin Evden Çıkmıştı: Ünlü İş İnsanı Ali İhsan Kaya'nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.10.2026 - 08:11
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Cemiyet hayatının yakından tanıdığı iş insanı Ali İhsan Kaya'nın ani vefatı, sosyete çevrelerini adeta şoke etmişti. Modacı Ayşe Burcu Kaya'nın eşi olan Kaya, 13 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandı. Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Ali İhsan Kaya'nın neden öldüğü merak edilmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, köşesinde olayın perde arkasını paylaştı.

Kaynak: Sabah - Bülent Cankurt

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Ali İhsan Kaya, iş dünyasında ve cemiyet hayatında yakından tanınan bir holding yöneticisiydi.

Ali İhsan Kaya, iş dünyasında ve cemiyet hayatında yakından tanınan bir holding yöneticisiydi.

Ali İhsan Kaya kimdir sorusunun cevabı, İstanbul iş dünyasında uzun zamandır biliniyordu. Bünyesinde çok sayıda şirket barındıran bir holdingin yönetim kurulunda yer alan Kaya, Gümüşhane kökenli Koçkaya ailesinin bir ferdiydi. Davetlerin ve özel gecelerin aranan çiftlerinden biri olan Kaya, modacı kimliğiyle tanınan Ayşe Burcu Kaya ile 20 yılı aşkın süredir evliydi. Ünlü iş insanı aynı zamanda Ayşenaz'ın babasıydı. Ali İhsan Kaya'nın kaç yaşında olduğu ise ne vefat ilanında ne de Cankurt'un yazısında yer aldı.

Ali İhsan Kaya'nın ölüm nedeni ortaya çıktı: Ünlü iş insanının hayatına son verdiği öğrenildi.

Ali İhsan Kaya'nın ölüm nedeni ortaya çıktı: Ünlü iş insanının hayatına son verdiği öğrenildi.

Ailenin yayımladığı ilanda yalnızca Kaya'nın 'Hakk'ın rahmetine kavuştuğu' duyurulmuş, ölüm nedenine dair tek kelime edilmemişti. Bu sessizlik, Ali İhsan Kaya'ya ne olduğu sorusunu daha da büyüttü.

Sabah Gazetesi yazarı Cankurt'un aktardığına göre Kaya, sabah erken saatte spora gitmek için Acarkent'teki villasından arabasıyla çıktı. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra aracını yol kenarına çeken iş insanının canına kıydığı ortaya çıktı. Kaya'yı bu noktaya neyin getirdiği ise hala bilinmiyor. Cankurt da yazısında sebebi öğrenemediğini belirtti. Aileden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ali İhsan Kaya, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu'da toprağa verildi.

Ali İhsan Kaya, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu'da toprağa verildi.

Aynı ilanda Kaya, 'Ayşe Burcu Kaya'nın çok kıymetli eşi' sözleriyle anıldı. Ünlü iş insanı, 13 Ekim Salı günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Ailesi, çelenk gönderilmemesini, bunun yerine eğitim vakıflarına bağış yapılmasını rica etti.

Eşini kaybeden Ayşe Burcu Kaya'nın ise yaşadığı acıyla yıkıldığı öğrenildi. 20 yılı aşkın evliliğin bu şekilde sona ermesi, çiftin yakın çevresini derinden sarstı. Sosyetenin yakından tanıdığı ismin ani vefatı, cemiyet hayatında da büyük bir şaşkınlık yarattı.

Kendinizi ya da bir yakınınızı zor durumda hissediyorsanız 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek alabilirsiniz.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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