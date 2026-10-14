Sabah Spora Gitmek İçin Evden Çıkmıştı: Ünlü İş İnsanı Ali İhsan Kaya'nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!
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Cemiyet hayatının yakından tanıdığı iş insanı Ali İhsan Kaya'nın ani vefatı, sosyete çevrelerini adeta şoke etmişti. Modacı Ayşe Burcu Kaya'nın eşi olan Kaya, 13 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandı. Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Ali İhsan Kaya'nın neden öldüğü merak edilmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, köşesinde olayın perde arkasını paylaştı.
Kaynak: Sabah - Bülent Cankurt
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Ali İhsan Kaya, iş dünyasında ve cemiyet hayatında yakından tanınan bir holding yöneticisiydi.
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Ali İhsan Kaya'nın ölüm nedeni ortaya çıktı: Ünlü iş insanının hayatına son verdiği öğrenildi.
Ali İhsan Kaya, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu'da toprağa verildi.
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