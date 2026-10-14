Sabah Spora Gitmek İçin Evden Çıkmıştı: Ünlü İş İnsanı Ali İhsan Kaya'nın Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı!

Ailenin yayımladığı ilanda yalnızca Kaya'nın 'Hakk'ın rahmetine kavuştuğu' duyurulmuş, ölüm nedenine dair tek kelime edilmemişti. Bu sessizlik, Ali İhsan Kaya'ya ne olduğu sorusunu daha da büyüttü.

Sabah Gazetesi yazarı Cankurt'un aktardığına göre Kaya, sabah erken saatte spora gitmek için Acarkent'teki villasından arabasıyla çıktı. Birkaç yüz metre ilerledikten sonra aracını yol kenarına çeken iş insanının canına kıydığı ortaya çıktı. Kaya'yı bu noktaya neyin getirdiği ise hala bilinmiyor. Cankurt da yazısında sebebi öğrenemediğini belirtti. Aileden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.